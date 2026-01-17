VFC Plauen gewann Testspiel gegen Reichenbacher FC 2:0

Der VFC Plauen gewann sein Testspiel gegen den Tabellensechsten der Sachsenliga, den Reichenbacher FC, durch Tore von Elias Burdusudis und Matheus De MouraBeal mit 2:0.
Im ersten Spielabschnitt neutralisierten sich beideMannschaften größtenteils. Nur wenige gefährliche VFC-Angriffe bekamen die rund 100 Zuschauer zu sehen. Die Kicker von Reichenbach verteidigten gut, hatten zudem mit Fritz Böttcher einen aufmerksamen Torhüter zwischen den Pfosten. Die VFC-Kicker fanden zunächst keine Mittel, um ein frühzeitiges Tor zu erzielen. So ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Halbzeit.
Das sollte sich im zweiten Spielabschnitt ändern. Maurice Wagner setzte sich auf der rechten Seite durch. Seine Flanke verarbeitet Burdusudis mit Direktschuss zur 1:0-Führung. Mit einem fulminanten Schuss aus 25 Metern ins Lattenkreuz, unhaltbar für Böttcher, erhöhte Beal auf 2:0. Weil Burdusudis kurz darauf bei seinem nächsten Versuch mit Ball auf den zweiten Pfosten nur das Aluminium traf, blieb es beim 2:0-Endstand.
VFC-Trainer Norman Zschach gab den A-Junioren Leonard Krantz und Ilja Lemba zudem Spielzeit in der ersten Mannschaft und die beiden Youngster machten ihre Sache gut. Die Eigengewächse durften damit schon einmal Luft in der Herrenmannschaft schnuppern.
Der VFC Plauen spielte mit: Schulze, Haake, Träger, Limmer, Winter, Plank, Beal, Schubert, Kämpfer, Profis, Hussain, Burdusudis, Wagner, Habermann, Lamba, Krantz
Zuschauer: ca.100
Ilong Göll