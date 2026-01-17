VFC Plauen gewann Testspiel gegen Reichenbacher FC 2:0

Der VFC Plauen gewann sein Testspiel gegen den Tabellensechsten der Sachsenliga, den Reichenbacher FC, durch Tore von Elias Burdusudis und Matheus De MouraBeal mit 2:0.

Im ersten Spielabschnitt neutralisierten sich beideMannschaften größtenteils. Nur wenige gefährliche VFC-Angriffe bekamen die rund 100 Zuschauer zu sehen. Die Kicker von Reichenbach verteidigten gut, hatten zudem mit Fritz Böttcher einen aufmerksamen Torhüter zwischen den Pfosten. Die VFC-Kicker fanden zunächst keine Mittel, um ein frühzeitiges Tor zu erzielen. So ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Halbzeit.