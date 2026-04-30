VFC Plauen fertigt FC Einheit Wernigerode mit 4:0 ab

Der VFC Plauen gewann sein Hinspiel beim FC EinheitWernigerode knapp mit 2:1 und sendete mit dem klaren 4:0-Heimsieg ein wichtiges Zeichen an den VfB Auerbach zum bevorstehenden Derby am Sonnabend 14.00 Uhr im Plauener Vogtlandstadion. Die Dominanz auf dem Feld spiegelte sich auch im Ergebnis wider, das nach einem schwachen Auftritt der Gästelf noch höher hätte ausfallen können, wenn nicht müssen.

„Ich will jedes Spiel gewinnen“, so die Device von VFC Plauen-Trainer Norman Zschach vor jedem Spiel. Dieser Spirit ist auch bei seiner Mannschaft angekommen. Die Plauener spielten eine sehenswerte dominante erste Halbzeit, erzielten in ihr drei Treffer, einer schöner als der andere. Bereits nach drei Minuten klingelte es im Kasten der Gäste. Eine Vorlage von Tim Limmer nutzte Tyron Profismit Kopfballspiel zum 1:0. Die Heimelf ging weiter auf Torjagd, um sein Torverhältnis aufzupolieren. Nach neun Minuten schickte Valentin Sponer mit langem Ball Johan Martynets auf Reisen. Der ließ sich nicht lange bitten und besorgte das 2:0. Abwehrspieler Eric Ganime meldete sich immer einmal in der Offensive an und versuchte es mit Kopf, setzte den Ball aber zu hoch an, ein Versuch über das Tor. Dafür erhöhte Tyron Haake nach Eckstoß von Matheus Beal auf 3:0. Da waren gerade einmal 20 Minuten gespielt. Für Beal, Martynets und Haake ergaben sich weitere Möglichkeiten, die aber ungenutzt blieben.

Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt längst entschieden. Die Frage war nur, kann der VFC Plauen auch die zweite Halbzeit auf dem Level der ersten spielen? Die Gelb-Schwarzen schalteten in Hinblick auf das Derby ein, zwei Gänge zurück. Das Spiel plätscherte so ein bisschen vor sich hin. Für den Trainer war die Wechselzeit gekommen. Trotz allem erspielte sich die Heimelf noch ein paar gute Möglichkeiten. Freistöße von Beal und Martynets sorgten für Gefahr, aber da zeigte auch der Gästekeeper seine Qualität und hielt. Dann jagte Martynets eine RaketeRichtung Gästetor, haarscharf am Tor vorbei. In der 78. Minute stellten die VFC-Kicker die Weichen auf Endstand.Martynets legte den Ball für Louis Glaser auf, humorlos schraubte er das Ergebnis auf 4:0.

Fazit zum Spiel: Eine gelungene Vorstellung vor dem Derby gegen den VfB Auerbach. Can Tanriver freut sich schon jetzt auf das Zusammentreffen mit den Nachbarstädtern: „Wir haben etwas gutzumachen mit dem 2:2 im Hinspiel in letzter Sekunde. Wir werden allesversuchen, das Spiel für uns zu entscheiden.“ Die Freude stand Can Tanriver auf alle Fälle ins Gesicht geschrieben. Er und seine Mitspieler sind heiß auf das Spiel und hoffen auf ein glückliches Ende.

VFC-Trainer Norman Zschach: „Wir wollten heute von Beginn an mutig nach vorn spielen mit viel Druck, weil wir natürlich wussten, dass Wernigerode einen langen Anreiseweg hatte. Wir hatten uns vorgenommen, von Beginn an gut ins Spiel zu kommen. Das hat die Mannschaft super umgesetzt mit schnellen drei Toren. Das hat uns natürlich in die Karten gespielt. So konnten wir das Spiel mit viel Ballbesitz gestalten. Wir hatten noch etliche Torchancen und Standards, wo du das eine oder andere Tor mehr machen musst. … Auerbach ist ein Spiel wie jedes andere, wo du eine Leistung gegen einen guten Gegner abliefern musst. Wir wollen Ballbesitz haben, dominant agieren von Beginn an und Auerbach gar nicht erst ins Spiel kommen lassen. Und dementsprechend freuen wir uns auf das Spiel und versuchen natürlich, die drei Punkte hier zulassen.“

VFC Plauen: Schulze – Sponer(58. Habermann), Tanriver, Ganime, Michalek – Schubert(67. Glaser), Limmer, Haake(46. Hussain) – Beal(58. Winter) – Martynets, Profis(67. Wagner)

Tore: 1:0 Profis(3.), 2:0 Martynets(9.), 3:0 Haake(20.), 4:0 Glaser(78.)

Zuschauer: 506

Schiedsrichter: Reinhard Meusel

Ilong Göll