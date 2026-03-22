VFC Plauen beweist in Rudolstadt Moral, Bautzen und Wernigerode siegen

– Foto: Alexander Grimm

In der NOFV-Oberliga Süd wurde heute der 22. Spieltag mit einer Serie von packenden Begegnungen abgeschlossen, die sowohl die Aufstiegshoffnungen als auch den Kampf im Mittelfeld neu sortierten. Die Zuschauer erlebten einen Fußballsonntag voller Leidenschaft, bei dem individuelle Glanzleistungen und späte Tore für emotionale Höhepunkte sorgten.

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Ein wichtiger Erfolg gelang dem FC Grimma im direkten Duell gegen den Mitkonkurrenten. Die Weichen wurden bereits früh gestellt, als Julian Luis Janz in der 3. Minute den Treffer zum 1:0 markierte. Danach folgte der große Auftritt von Alexander Vogel, der die Partie fast im Alleingang entschied. Zunächst erhöhte Alexander Vogel in der 25. Minute auf 2:0, bevor er noch vor der Pause in der 35. Minute das 3:0 nachlegte. Auch im zweiten Durchgang blieb der Torhunger des Spielers ungestillt: Alexander Vogel sorgte in der 62. Minute mit dem 4:0 für den Endstand. ---

Vor 287 Zuschauern entwickelte sich eine turbulente Begegnung zwischen dem VfB Auerbach 1906 und dem 1. FC Lok Stendal. Die Hausherren gingen in der 27. Minute durch Felix Hache mit 1:0 in Führung. Kurz darauf vergab der VfB die Chance auf eine Vorentscheidung, als Amer Kadric in der 31. Minute einen Handelfmeter vergab. Die Emotionen kochten in der zweiten Halbzeit über: Zunächst sah Vojtěch Čermuš in der 69. Minute aufseiten der Auerbacher die Rote Karte, nur eine Minute später wurde auch der Stendaler Felix Knoblich in der 70. Minute mit Rot des Feldes verwiesen. Die personelle Gleichzahl nutzten die Gäste schließlich zum Ausgleich durch Philip Witte in der 80. Minute. ---

Der Tabellenzweite RSV Eintracht 1949 gab sich vor 65 Zuschauern gegen den Bischofswerdaer FV 08 keine Blöße, musste aber lange kämpfen. Der Auftakt verlief nach Plan, als Luca Krüsemann bereits in der 3. Minute zum 1:0 traf. Die Gäste aus Bischofswerda bewiesen jedoch Moral und kamen in der 66. Minute durch einen von Eduard Hofmann verwandelten Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Die Eintracht reagierte: Tim Göth brachte die Hausherren in der 73. Minute wieder mit 2:1 in Front. Den Schlusspunkt setzte Arthur Ekallé in der 88. Minute per Foulelfmeter zum 3:1-Endstand. ---

Der SC Freital behauptete seine Führungsposition in einer hart umkämpften Partie gegen den VfB 1921 Krieschow. Früh in der Begegnung erzielte Louis Menz in der 7. Minute die 1:0-Führung. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel baute Sandro Schulze in der 55. Minute den Vorsprung auf 2:0 aus. Unmittelbar danach überschlugen sich die Ereignisse: Der Freitaler Ricardo Michael sah in der 59. Minute die Rote Karte, und einen Handelfmeter verwandelte Andy Hebler in der 60. Minute zum 2:1-Anschluss. Trotz Unterzahl rettete Freital den Sieg über die Zeit und thront weiterhin mit 49 Punkten an der Tabellenspitze. ---

Vor 285 Zuschauern untermauerte der VfB Germania Halberstadt seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel. In einer intensiv geführten Anfangsphase markierte Emilio Stobbe bereits in der 7. Minute die 1:0-Führung für die Hausherren. Doch die Antwort des Aufsteigers ließ nicht lange auf sich warten: Lucien Hertel glich in der 11. Minute zum 1:1 für den VfB Empor Glauchau aus. In der zweiten Halbzeit bewiesen die Halberstädter den längeren Atem. Pascal Hackethal erzielte in der 65. Minute die erneute Führung zum 2:1. Den emotionalen Schlusspunkt setzte Davis Boateng in der Nachspielzeit, als er in der 90.+1 Minute zum 3:1-Endstand traf. ---

Eine hochemotionale Aufholjagd sahen die 222 Fans beim Duell zwischen dem FC Einheit Rudolstadt und dem VFC Plauen. Die Gastgeber starteten mutig und belohnten sich in der 21. Minute durch den Treffer von Emilio Heß zur 1:0-Führung. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Rudolstädter den knappen Vorsprung über die Zeit retten, doch der Regionalliga-Absteiger aus Plauen bewies in der Schlussphase seine Klasse. Zunächst glich Louis Glaser in der 69. Minute zum 1:1 aus, bevor Johann Martynets in der 76. Minute die Partie mit dem Treffer zum 1:2 komplett drehte. ---

Der FSV Budissa Bautzen feierte vor 238 Zuschauern einen wichtigen Heimsieg gegen die SG Union Sandersdorf. Den Grundstein legte Tim Cellarius, der die Hausherren in der 36. Minute mit 1:0 in Front brachte. Die Gäste aus Sandersdorf wehrten sich jedoch leidenschaftlich und kamen in der 74. Minute durch Cedric Sponholz zum 1:1-Ausgleich. Die Schlussminuten entwickelten sich zu einem wahren Krimi: Theo Schäller brachte Bautzen in der 82. Minute mit dem 2:1 zurück auf die Siegerstraße, ehe Julien Hentsch in der 90. Minute mit dem Tor zum 3:1 alle Zweifel beseitigte. ---

Eine beeindruckendste Einzelvorstellung erlebten die 207 Zuschauer in Halle, wo der VfL Halle 1896 den FC Einheit Wernigerode empfing. Mann des Tages war zweifellos Niclas Treu, der die Partie fast im Alleingang entschied. Bereits in der 3. Minute erzielte Niclas Treu das 0:1. Nach dem Seitenwechsel legte er in der 52. Minute mit dem 0:2 nach, bevor Niclas Treu in der 65. Minute per Foulelfmeter mit seinem dritten Treffer zum 0:3 die Vorentscheidung herbeiführte. Den Gastgebern gelang durch Niclas Hüttig in der 83. Minute lediglich noch der Ehrentreffer zum 1:3-Endstand.