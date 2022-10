Mit der SG Unterrath wartet auf die Hildener Reserve keine leichte Aufgabe. – Foto: Martina Krämer-Lichtschlag

VfB-Zweite will Unterrath ärgern Bei der SGU spielen drei ehemalige Fußballer des Hildener Traditionsklubs.

Daran besteht offensichtlich bei den Kennern der Szene in der Landesliga, Gruppe 1, kein Zweifel: Die Unterrather verfügen über den personell am stärksten besetzten Kader. Zahlreiche Akteure mit Oberliga- und sogar Regionalligaerfahrung sind dort gerade seit diesem Sommer am Start. Gleichwohl hakt es noch ergebnistechnisch bei einem der angesagten Favoriten für den Oberliga-Aufstieg, der aktuell mit sieben Zählern Rang acht belegt.

So., 16.10.2022, 15:30 Uhr SG Unterrath SG Unterrath VfB 03 Hilden VfB Hilden II 15:30 PUSH

Ob der jüngste 4:0-Sieg bei Aufsteiger Victoria Mennrath das Team von Coach Muhammet Isiktas (49) jetzt endgültig in die Erfolgsspur bringt? Die VfB 03-Reserve (4. Platz – 13 Punkte)kann sich davon am Sonntag ab 15.30 Uhr auf dem Sportplatz am Franz-Rennefeld-Weg selbst überzeugen. In den bisherigen Top-Partien gegen Rath (0:1), Viersen (0:1) und Klassenprimus Büderich (2:5) ging die SGU jedenfalls leer aus. „Was beim Gegner im Einzelnen nicht zusammenpasst, können wir kaum beurteilen. Fakt scheint aber, dass aus den vielen zu Saisonbeginn gekommenen Einzelspielern noch keine Einheit entstanden ist“, so der Eindruck von Zlatko Mustedanagic. Der Chefcoach des VfB 03 II ergänzt: „Aber wir werden Unterrath nicht nach den bisherigen Ergebnissen beurteilen, müssen selbst sehen, dass wir unser Spiel durchziehen. Mit hohem Tempo und noch mehr Passgenauigkeit vor allen Dingen im letzten Drittel. Daran hat es zuletzt noch gehapert.“