VfB Zandt siegt erneut

Zandt – Im zweiten Saisonspiel hat der VfB Zandt einen ungefährdeten 3:1 (2:0)-Erfolg gegen die SpVgg Hofstetten eingefahren.



Die Hausherren starteten souverän, ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen, ohne jedoch zunächst für echte Torgefahr zu sorgen. Nach etwa zehn Minuten kam Hofstetten besser in die Partie und setzte mit einem gefährlichen Freistoß an die Unterkante der Latte das erste Ausrufezeichen. Der VfB verlor in dieser Phase kurzzeitig den Faden, fand aber in der 31. Minute zurück: Dominik Schmid nutzte einen Abwehrfehler der Gäste und traf aus halblinker Position im Strafraum zur Führung. Nur zwei Minuten später leistete sich die Hofstettener Defensive einen weiteren Lapsus – der Ball trudelte unglücklich ins eigene Tor zum 2:0-Halbzeitstand.