VfB Zandt siegt erneut

Zandt – Im zweiten Saisonspiel hat der VfB Zandt einen ungefährdeten 3:1 (2:0)-Erfolg gegen die SpVgg Hofstetten eingefahren.
Die Hausherren starteten souverän, ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen, ohne jedoch zunächst für echte Torgefahr zu sorgen. Nach etwa zehn Minuten kam Hofstetten besser in die Partie und setzte mit einem gefährlichen Freistoß an die Unterkante der Latte das erste Ausrufezeichen. Der VfB verlor in dieser Phase kurzzeitig den Faden, fand aber in der 31. Minute zurück: Dominik Schmid nutzte einen Abwehrfehler der Gäste und traf aus halblinker Position im Strafraum zur Führung. Nur zwei Minuten später leistete sich die Hofstettener Defensive einen weiteren Lapsus – der Ball trudelte unglücklich ins eigene Tor zum 2:0-Halbzeitstand.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel mit vielen Fouls und verletzungsbedingten Unterbrechungen, die den Spielfluss hemmten. In der 54. Minute gelang Hofstettens Michael Pfäffel nach einer missglückten Torwartaktion der Anschlusstreffer. Die Gäste übernahmen daraufhin zunehmend die Initiative, bissen sich jedoch immer wieder am stabilen Zandter Abwehrverbund die Zähne aus. In der 65. Minute stellte der VfB den alten Abstand wieder her: Nach einem harmlosen Freistoß ließ Keeper Lindner den Ball abprallen, und Ivan Tonkovic reagierte am schnellsten und staubte zum 3:1 ab. An der Vorentscheidung änderte auch die Rote Karte für Hofstettens Stefan Heidrich nach einer Tätlichkeit nichts mehr.
„Nix für die Galerie, aber drei Punkte sind drei Punkte“, bilanzierte Zandts Trainer Johannes Mayer nach Schlusspfiff. Am kommenden Sonntag (13.00 Uhr) gastiert der VfB beim letztjährigen Kreisklassisten in Stammham. Hofstetten empfängt zeitgleich den SV Denkendorf II.