VfB Zandt setzt Erfolgsserie fort

Los ging es nach kurzem Abtasten bereits in der 5. Minute. Zunächst parierte VfB-Torwart Fabian Bieling bravourös einen Abschluss von Fabian Speth. Im Gegenzug leitete Bieling gedankenschnell mit einem langen Ball die Führung ein. Baumeister nahm den Ball gut an und vollstreckte in das lange Eck zum 1-0. Der VfB nahm den Schwung mit und spielte munter nach vorne. Es dauerte aber bis zur 41. Minute, bis erneut Baumeister auf 2-0 erhöhte. Seinen Hattrick schnürte der VfB-Stürmer dann in der 43. Minute, in dem er eine Hereingabe von Justin Raimann nur noch einzuschieben brauchte.