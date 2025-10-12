VfB Zandt gelingt Aufholjagd gegen Pondorf

Zandt - Der VfB Zandt und der SV 66 Pondorf trennten sich am 8. Spieltag der A-Klasse 1 mit 2:2 (1:2). Vor rund 70 Zuschauern an der Dörndorfer Straße glich der VfB im zweiten Durchgang einen Zwei-Tore-Rückstand noch aus und sicherte sich einen Zähler.

Nach einer von Zweikämpfen geprägten Anfangsphase musste Zandt verletzungsbedingt zweimal früh wechseln, wodurch ein stabiler Spielaufbau nicht zustande kam. Diese Umstellungen nutzte Pondorfs Peter Gschrey eiskalt und traf per Doppelschlag in der 30. und 40. Minute zur 2:0-Führung der Gäste, jeweils unter Mithilfe Zandter Unkonzentriertheiten. Ins Bild passte, dass Zandts Spielertrainer David Fischer einen unumstrittenen Foulelfmeter an den Querbalken setzte. Die Hausherren blieben jedoch dran, zeigten Moral und wurden belohnt: Fischer verkürzte nach sehenswerten Steilpass von Pscherer noch vor der Pause auf 1:2, womit es in die Kabinen ging.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Zandt den Druck und suchte konsequent den Ausgleich. Der fiel schließlich in der 73. Minute, als Simon Henrich einen Angriff der Gastgeber zum 2:2 über die Linie stocherte. In der hektischen Schlussphase hatten beide Teams Gelegenheiten, der Lucky Punch blieb jedoch aus, sodass es beim leistungsgerechten Remis blieb. Daran änderte auch der Umstand nichts, dass der VfB aufgrund der zweiten Gelbverwarnung gegen Henrich ab der 81. Minute in Unterzahl agierte.