VfB Zandt feiert Derbysieg zum Saisonauftakt

Die Partie begann verhalten, beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab. Die erste nennenswerte Torchance führte in der 20. Minute gleich zur Führung für die Gastgeber: Justin Raimann nutzte einen Abpraller zum 1:0. Nur wenige Minuten später erhöhte David Fischer nach sehenswerter Einzelleistung auf 2:0. Kurz vor der Pause schloss erneut Raimann einen Konter erfolgreich ab und stellte auf 3:0.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste deutlich offensiver. In der 54. Minute köpfte Routinier Sebastian Mayer nach einer Unachtsamkeit in der Zandter Abwehr den Anschlusstreffer zum 3:1. Das Spiel wurde nun hektischer, auch bedingt durch zahlreiche Unterbrechungen. In dieser Phase verkürzte Roland Hiesch nach einer verunglückten Abwehraktion des Zandter Torhüters sogar auf 3:2. In der Schlussphase drängte der SV Denkendorf II auf den Ausgleich, schwächte sich jedoch selbst: Sebastian Mayer und Stefan Heggenberger mussten innerhalb weniger Minuten jeweils mit Gelb-Rot vom Platz. In Überzahl hatten die Hausherren noch eine große Möglichkeit durch Fischer, die jedoch nur durch eine Glanzparade des Denkendorfer Schlussmanns ungenutzt blieb.

Am kommenden Sonntag empfängt der VfB Zandt um 15.00 Uhr die SpVgg Hofstetten, während die zweite Mannschaft des SV Denkendorf den SV Pondorf zu Gast hat.