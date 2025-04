VfB Zandt erkämpft sich wichtige Punkte

Die Gäste starteten erwartungsgemäß druckvoll und kamen bereits nach wenigen Minuten zu guten Torgelegenheiten. Den Torreigen eröffnete allerdings in der 11. Minute der VfB. Justin Raimann markierte nach mustergültigem Zuspiel von David Fischer die Führung. In der 23. Minute erzielte Robert Schulze dann nach einer Ecke den verdienten Ausgleich. Zandt steckte jedoch nicht auf und nach traumhaftem Zuspiel von Noah Kondic war es wieder Raimann, der für die erneute Führung sorgte. Und 5 Minuten vor der Pause konnte Zandts David Fischer ebenfalls nach sehenswertem Zuspiel über die rechte Sturmseite, diesmal von Simon Henrich, die Führung auf 3-1 sogar noch ausbauen.

Nach dem Seitenwechsel erwischten erneut die Gäste den besseren Start und konnten durch David Peppel bereits in der 46. Minute auf 3-2 verkürzen. Hitzhofen drückte weiter und der VfB hielt mit einer kämpferischen Leistung und einem glänzend aufgelegten Fabian Bieling die knappe Führung bis zur 75. Minute. Dann schaffte es Michael Bittl, einen kurzen Moment der Unachtsamkeit in der Zandter Defensive auszunutzen und erzielte den verdienten Ausgleich. Dies wiederum war für die Zandter der Weckruf, die Offensivbemühungen in der Schlussviertelstunde zu intensivieren, woraus sich eine Restspielzeit mit Offensivaktionen auf beiden Seiten entwickelte. Das bessere Ende konnte letztendlich Zandt für sich verbuchen, in dem der starke Raimann nach erneuter Vorlage durch Henrich, per Heber den Endstand von 4-3 herstellte.

Mit einem Fünf-Punkte-Polster auf den Abstiegsrang fährt der VfB am 27. April zum FC Böhmfeld, deren Ergebniskurve nach einem holprigen Rückrundenstart wieder nach oben zeigt. Wenn Hitzhofen noch an den zum Relegationsplatz Anschluss halten möchte, sind sie bei ihrem nächsten Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten aus Kipfenberg zum Siegen verdammt.