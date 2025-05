VfB-Youngster schickt Neuried nach 14 Jahren in die Kreisliga

Der erste Absteiger aus der Bezirksliga-Relegation steht fest: Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel in Eichstätt startete Neuried leicht favorisiert ins Spiel, doch die Relegation schreibt bekanntlich ihre eigene Geschichten.

Bereits nach fünf Minuten war der Vorsprung futsch: Einen langen Ball verteidigte die Neurieder Abwehr nur unzulänglich, Timo Jung nutzte die Gunst und staubte trocken zur 1:0-Führung aus Eichstätter Sicht ab. Von der frühen Führung beflügelt drückte der VfB auf den zweiten Treffer und wurde für den Aufwand belohnt: Paul Massari tankte sich auf links durch und flankte den Ball butterweich ins Zentrum, wo erneut Jung bereitstand und die Kugel unter die Latte schädelte. Für Jung war es der erste Doppelpack im Herrenbereich. Der 18-Jährige wechselte vom SSV Jahn Regensburg nach Eichstätt, schnupperte Anfang der Saison noch Bayernliga-Luft und war zuletzt Stammspieler im Bezirksliga-Kader.

Die beste TSV-Gelegenheit vor der Pause vergab Hinspiel-Torschütze Roman Kriebel, als er freistehend vor VfB-Keeper Nikolai Sauernheimer vorbei lupfte. Auf der anderen Seite parierte Neurieds Egner eine Doppelchance glänzend. Die zweite Halbzeit begann mit offensivem Druck der Heimelf, doch sowohl Huskic (49.) und Nowack (57.) verfehlten den Kasten. In der Folge kam auch Eichstätt zu Chancen, doch ein Neurieds Defensive bekam immer wieder ein Bein dazwischen. In den Schlussminuten schnürrte der TSV den VfB immer mehr ein und hatte weitere Hochkaräter. Die beste vergab Ntum, als er nach einem Freistoß an der Latte scheiterte (87.). Nach sieben Minuten Nachspielzeit war schließlich Schluss und der Abstieg Neurieds in die Kreisliga besiegelt. Letztmals spielte der TSV dort vor über 14 Jahren.

Eine etwas längere Reise geht dafür weiter: Eichstätt-Trainer Max Dörfler bekommt zwei weitere Spiele. Der VfB-Coach wird Eichstätt nach 16 Jahren verlassen. Eichstätt II trifft im Relegationsfinale entweder auf Raubling oder Gerolfing.