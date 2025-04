VfB wird in den Schlussminuten ausgekontert

Luckenwalde II gewinnt verdient das Nachholspiel auf dem VfB-Sportgelände. Die Gäste erwiesen sich als die erwartet spielstarke und tempoharte Elf und bestimmten nahezu die gesamten neunzig Minuten das Geschehen. Hohenleipisch hielt lange mit viel Leidenschaft, Kampfgeist und bis auf die Schlussminuten auch taktischer Disziplin dagegen, kam aber selbst viel zu selten zu Abschlüssen. Paradoxerweise geriet der VfB in der crunch time durch einen Konter nach eigener Ecke in Rückstand, wurde postendend um einen klaren Handstrafstoß gebracht und kassierte in der Nachspielzeit noch zwei Treffer durch schnelle Konter. Während Luckenwalde II weiter auf der Erfolgswelle schwimmt, in der Rückrunde ungeschlagen bleibt und das Podium im Blick hat, mussten die Gastgeber eine Heimniederlage hinnehmen, bleiben aber im gesicherten Mittelfeld.

Der Pausenstand ließ natürlich alles offen, jedoch machten die FSV-Spieler mit unvermindertem Tempo weiter, die erste Möglichkeit hatte allerdings der Gastgeber mit einem gut vorgetragenen Konter durch die Mitte (54.). Nachdem Laurin Bormann zweimal stark und mit etwas Risiko gehalten hatte, konnte Florian Vogt nur per Foul am Durchbrechen auf der linken Seite gestoppt werden. Fünf Verwarnungen kassierten die Luckenwalder insgesamt und sie hatten in der 64. Minute eine Dreifachchance. Die VfB-Mannschaft verteidigte jedoch nicht nur hier klasse und blockte jedem Schuss, kam nun aber auch das eine und andere Mal an den FSV-Strafraum. Für echte Torgefahr inclusive Chancen reichte es in dieser Partie aber nicht und auch eine sehr gute Freistoßposition an der Strafraumgrenze blieb ungenutzt (71.). Die letzten zehn Minuten hatten begonnen und die Platzherren schienen auf dem Weg, sich für ihre aufopferungsvolle Defensivarbeit mit einem Punkt zu belohnen. Umso bitterer, dass sie sich nach einem etwas missglückten Eckball ohne echte Absicherung nach hinten durch einen FSV-Konter selbst ins Hintertreffen brachten. Dennoch flackerte etwas Hoffnung auf, als Luckenwaldes Schlussmann Janek Reetz einen hohen Ball durch die Hände rutschen ließ und ein FSV-Spieler die Kugel eindeutig mit der Hand in Hüfthöhe gerade noch zur Ecke beförderte (84.). Von der Seitenlinie klar zu erkennen, blieb der Pfiff des Schieris aber aus, was natürlich Unverständnis und Kopfschütteln beim VfB-Anhang zu Folge hatte. Die Einheimischen gaben bei weitem nicht auf, eine echte Ausgleichschance blieb jedoch aus. Besonders ärgerlich, dass in der Nachspielzeit zwei weitere Tempo-Gegenstöße gegen aufgerückte Hohenleipischer zum vielleicht um ein Tor zu hohem Endergebnis führten.