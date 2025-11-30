VfB: "Wir sind froh, dass wir diese Schlacht verdient gewonnen haben"

Mit zwei Veränderungen in der Startelf gegenüber dem 0:0 vor einer Woche in Aue ging die U21 die Partie gegen den Aufsteiger TSV Havelse an. Leny Meyer und Nicolas Sessa rückten für Yanik Spalt und Abed Nankishi in die Anfangsformation.

Die erste Chance des Spiels hatten die Gäste: Einen Freistoß köpfte Emre Aytun Richtung rechte Ecke, wo Florian Hellstern aber mit einem Blitzreflex reagierte und den frühen Rückstand verhinderte. Die Jungs aus Cannstatt wurde in Minute 14 erstmals richtig gefährlich, als die beiden Abschlüsse von Lauri Penna und Nicolas Sessa jeweils auf der Linie geklärt wurden.

In der Folge hatte der VfB mehr Ballbesitz und spielte sich immer wieder ins letzte Drittel, ohne jedoch zu klaren Abschlüssen zu kommen – bis zur 36. Minute, als Nicolas Sessa die verdiente Führung für den VfB erzielte. Beinahe hätte der TSV prompt mit dem Ausgleich geantwortet, doch erneut reagierte Keeper Florian Hellstern mit einer Fußabwehr gegen Nassim Boujellab glänzend. So ging es mit dem 1:0 in die Pause.

Der VfB kam schwungvoll aus der Kabine. Keine zwei Minuten nach Wiederbeginn verfehlte Noah Darvich mit einem Schlenzer aus 16 Metern die lange Ecke nur knapp (47.). In der 49. Minute belohnte sich der VfB dann: Mansour Ouro-Tagba erhöhte auf 2:0. In Minute 55 zeigte sich dann der Gast mal wieder: Boujellab prüfte Florian Hellstern mit einen Schuss, den der Keeper zur Seite abwehrte.

Auf der anderen Seite hatte Max Herwerth in Minute 59 das 3:0 auf dem Fuß, vergab die Chance aus elf Metern allerdings. Dies rächte sich, als Havelse in der 70. Minute durch John Posselt den 1:2-Anschlusstreffer markierte. So wurde es in der Schlussphase nochmals spannend. Havelse warf alles nach vorne und kam immer wieder zu Schusspositionen vor allem aus der Distanz. Die beste Gelegenheit der Gäste auf den Ausgleich stammte aus der 78. Minute, als der Versuch von Müller nur hauchzart am Pfosten vorbeitrudelte.

Mit abnehmender Platzqualität wurde die Partie zunehmend zerfahren. Der VfB verpasste in der Schlussphase durch den eingewechselten Efe Korkut gleich zweimal die Entscheidung, brachte das 2:1 aber über die Zeit und freute sich am Ende über einen verdienten Heimsieg. Dadurch verbesserte sich das Team von Trainer Nico Willig in der Tabelle auf den achten Platz.

Die Tore:

36. Minute: Der VfB verlagert das Spiel schön von rechts nach links. Leny Meyer bringt die Kugel flach in den Strafraum, wo Nico Sessa angesprintet kommt und mit dem zweiten Kontakt zum 1:0 trifft.

49. Minute: Nicolas Sessa steckt mustergültig durch auf Mansour Ouro-Tagba, der sich im Zweikampf mit dem Gegenspieler durchtankt und zum 2:0 trifft.

70. Minute: Eine Hereingabe von links kommt an den langen Pfosten zu John Posselt, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben muss.

Die Trainerstimme:

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht, bis auf zwei Standardsituationen konnte der Gegner keine Torgefahr ausstrahlen. Wir haben zwei schöne Tore geschossen, die toll herausgespielt waren und hatten die Chancen zum 3:0, dann wäre das Spiel zu gewesen. Je schlechter der Platz wurde, desto weniger konnten wir Fußball spielen und umso mehr kam das Havelse entgegen. So sind wir ins Zittern gekommen und die letzte halbe Stunde war es Schwerstarbeit, die wir auch mit ein bisschen Glück überstanden haben. Wir sind froh, dass wir diese Schlacht verdient gewonnen haben“, sagte U21-Trainer Nico Willig.

Das nächste Spiel:

Kommenden Freitagabend um 19 Uhr eröffnet die U21 mit dem Gastspiel bei Rot-Weiss Essen den 17. Spieltag der 3. Liga.