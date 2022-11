VfB will zum Rückrundenauftakt weiße Weste bewahren

Zum Saison-Auftakt konnte der VfB Neckarrems-Fußball am 6. August den sportlichen Vergleich in Pfedelbach mit 2:0 für sich entscheiden. Und dies trotz einer mehr als 80-minütiger Unterzahl, nachdem Ciro Palmieri bereits in der 6. Spielminute nach einer Notbremse die rote Karte gesehen hatte. Beide Tore für Neckarrems schoss Max Stumm, aktuell mit 8 Toren der beste Torschütze der „Remser“.

Auch wenn einiges für einen Sieg für die Gastgeber sprechen mag, muss die Mannschaft um Spielmacher Mert Okar am Samstag neben ihren zweifellos vorhandenen spielerischen Qualitäten auch viel Mentalität, Durchsetzungsvermögen und insbesondere die so oft fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor an den Tag legen, um sich behaupten und mit einem weiteren Heimsieg in die Winterpause verabschieden zu können.

Trainer-Markus Brasch: „Wir sind auf einem guten Weg, mit der Entwicklung der Mannschaft, sowohl im spielerischen als auch taktischen Bereich, sind wir sehr zufrieden. Im Detail fehlt uns noch die letzte Gier und Konzentration vor dem gegnerischen Tor, daran arbeiten wir weiter bei jeder Trainingseinheit.“

Das Spiel steht unter der Leitung von Schiedsrichter Niklas Klüdtke (Spvgg Oedheim) mit einen Assistenten Sascha Seliger und Björn-Lasse Prang.

Spielbeginn im GWV-Sportpark ist um 14:00 Uhr.