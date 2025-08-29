VfB will ersten Heimdreier gegen Aufsteiger Heiligenstadt landen Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Süd Krieschow Heiligenst.

Der VfB 1921 Krieschow fiebert dem kommenden Heimspiel entgegen: Am Samstag, den 30. August 2025, um 14:00 Uhr, gastiert der Thüringer Aufsteiger 1. SC 1911 Heiligenstadt im Sportpark. Für den VfB bietet sich die Gelegenheit, die ersten drei Punkte vor eigenem Publikum einzufahren.

Der Kontrahent aus dem Eichsfeld kann auf eine lange Vereinsgeschichte zurückblicken. 1911 gegründet, überstand der Club zahlreiche Umbrüche und ist heute ein Breitensportverein mit mehr als 1.800 Mitgliedern. Das Stadion am Gesundbrunnen bietet rund 4.000 Zuschauern Platz und bildet die Heimstätte der ersten Fußballmannschaft. Sportlich startete der Neuling in der NOFV-Oberliga Süd mit Höhen und Tiefen. Niederlagen gegen Germania Halberstadt (1:2) und den VfB Auerbach (0:3) zeigen die Schwere der neuen Liga, doch das 2:2 in Sandersdorf machte deutlich, dass Heiligenstadt keinesfalls unterschätzt werden darf. Mit einem 28-Mann-Kader und einem Altersdurchschnitt von 26 Jahren verfügt die Mannschaft über eine gute Mischung aus Erfahrung und Perspektive. Auffällig sind Stürmer Maciej Wolanski mit zwei Assists sowie Verteidiger Dioum Aziz, der sich ebenfalls in die Scorerliste eintrug.