 2026-08-13T12:20:01.944Z

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VfB Wetter verteidigt mit 2:0 in Wehrda Kreisoberliga-Rang 2

Teaser KOL NORD: +++ Der Gruppenliga-Absteiger ist nach dem 4. Kreisoberliga-Spieltag eines von nur noch drei ungeschlagenen Teams. Emsdorf und Michelbach zeigen sich von Niederlagen gut erholt +++

von Redaktion · Heute, 20:04 Uhr · 0 Leser
Die Kicker des VfB Wetter haben auch im Spiel in Wehrda Grund zum Jubeln. © Jens Schmidt
Die Kicker des VfB Wetter haben auch im Spiel in Wehrda Grund zum Jubeln. © Jens Schmidt

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Marburg-Biedenkopf. Der VfB Wetter bleibt in der Fußball-Kreisoberliga Nord auf Platz 2. Beim FV Wehrda setzte sich der Gruppenliga-Absteiger mit 2:0 durch. Der SV Emsdorf feierte beim Vizemeister SV Großseelheim einen verdienten 4:2-Auswärtssieg. Der TSV Michelbach (4:3 gegen VfB Marburg II) und die SF/BG Marburg II (2:1 gegen RSV Roßdorf) stehen nach Heimsiegen in der erweiterten Spitzengruppe.

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