VfB Wetter verteidigt mit 2:0 in Wehrda Kreisoberliga-Rang 2

Die Kicker des VfB Wetter haben auch im Spiel in Wehrda Grund zum Jubeln. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Der VfB Wetter bleibt in der Fußball-Kreisoberliga Nord auf Platz 2. Beim FV Wehrda setzte sich der Gruppenliga-Absteiger mit 2:0 durch. Der SV Emsdorf feierte beim Vizemeister SV Großseelheim einen verdienten 4:2-Auswärtssieg. Der TSV Michelbach (4:3 gegen VfB Marburg II) und die SF/BG Marburg II (2:1 gegen RSV Roßdorf) stehen nach Heimsiegen in der erweiterten Spitzengruppe.