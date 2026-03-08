VfB Wetter verpasst U23 des SC Waldgirmes herben Rückschlag

Eine bittere 1:8-Heimpille muss der SC WAldgirmes U23 gegen den VfB Wetter schlucken. (Symbolfoto) © André Bethke

Wetzlar. Was für ein dickes Statement des VfB Wetter im Abstiegskampf in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg – und was für ein herber Rückschlag für die U23 des SC Waldgirmes. Nach dem 1:6 beim SV Bauerbach in der Vorwoche kassierten die Lahnauer diesmal eine deutliche 1:8 (0:5)-Heimniederlage. Neben dem klaren Ergebnis wog auch die personelle Situation schwer: Waldgirmes beendete die Partie nach zwei Gelb-Roten Karten nur noch zu neunt.