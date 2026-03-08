Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
VfB Wetter verpasst U23 des SC Waldgirmes herben Rückschlag
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga setzt der Gast in der Lahnaue ein dickes Statement. Besonders bitter: Die Gastgeber dezimieren sich dabei noch selbst mehr als einmal +++
Wetzlar. Was für ein dickes Statement des VfB Wetter im Abstiegskampf in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg – und was für ein herber Rückschlag für die U23 des SC Waldgirmes. Nach dem 1:6 beim SV Bauerbach in der Vorwoche kassierten die Lahnauer diesmal eine deutliche 1:8 (0:5)-Heimniederlage. Neben dem klaren Ergebnis wog auch die personelle Situation schwer: Waldgirmes beendete die Partie nach zwei Gelb-Roten Karten nur noch zu neunt.