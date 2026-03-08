 2026-03-05T07:49:35.839Z

Ligabericht

VfB Wetter verpasst U23 des SC Waldgirmes herben Rückschlag

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga setzt der Gast in der Lahnaue ein dickes Statement. Besonders bitter: Die Gastgeber dezimieren sich dabei noch selbst mehr als einmal +++

von Redaktion · Heute, 20:56 Uhr
Eine bittere 1:8-Heimpille muss der SC WAldgirmes U23 gegen den VfB Wetter schlucken. (Symbolfoto) © André Bethke
Wetzlar. Was für ein dickes Statement des VfB Wetter im Abstiegskampf in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg – und was für ein herber Rückschlag für die U23 des SC Waldgirmes. Nach dem 1:6 beim SV Bauerbach in der Vorwoche kassierten die Lahnauer diesmal eine deutliche 1:8 (0:5)-Heimniederlage. Neben dem klaren Ergebnis wog auch die personelle Situation schwer: Waldgirmes beendete die Partie nach zwei Gelb-Roten Karten nur noch zu neunt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.