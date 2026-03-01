Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
VfB Wetter steckt trotz Kampfgeist im Tabellenkeller fest
Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist zeigt gegen die SG Obbornhofen/Bellersheim keine schlechte Leistung. Punkte gibt es dafür aber nicht. Der Spielbericht +++
Wetter . In der Fußball-Gruppenliga hat die SG Obbornhofen/Bellersheim ihr Auswärtsspiel beim VfB Wetter mit 4:2 (1:1) gewonnen. Oder anders gesagt: Der Verlierer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf steckt nach der Niederlage tief im Abstiegskampf fest.