VfB Wetter steckt trotz Kampfgeist im Tabellenkeller fest

Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist zeigt gegen die SG Obbornhofen/Bellersheim keine schlechte Leistung. Punkte gibt es dafür aber nicht. Der Spielbericht +++

Sein Treffer ist zu wenig in der Fußball-Gruppenliga: Firas Alali (l.) vom VfB Wetter. (Archivfoto) © Jens Schmidt
Sein Treffer ist zu wenig in der Fußball-Gruppenliga: Firas Alali (l.) vom VfB Wetter. (Archivfoto) © Jens Schmidt

Wetter . In der Fußball-Gruppenliga hat die SG Obbornhofen/Bellersheim ihr Auswärtsspiel beim VfB Wetter mit 4:2 (1:1) gewonnen. Oder anders gesagt: Der Verlierer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf steckt nach der Niederlage tief im Abstiegskampf fest.

