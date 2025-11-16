VfB Wetter: Serie gegen den FC Burgsolms geht weiter

Wetter. Zweiter Dreier in Folge – und erneut ein ganz wichtiger für den VfB Wetter im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga. Mit 2:1-setzte sich der Tabellen-15. Gegen den favorisierten FC Burgsolms (8.) durch und liegt somit nur noch zwei Punkte hinter dem Abstiegsrelegationsrang. Für den FCB dagegen setzt sich die Negativserie ungebremst fort: Das Team kassierte in Wetter bereits die sechste Niederlage in Folge.