Ligavorschau
– Foto: Stefan Tschersich
VfB Wetter hat Aufsteiger zu Gast
Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenligist VfB Wetter hat am Donnerstag Aufsteiger FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod zu Gast und peilt einen Heimerfolg an +++