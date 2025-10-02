 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
VfB Wetter hat Aufsteiger zu Gast

Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenligist VfB Wetter hat am Donnerstag Aufsteiger FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod zu Gast und peilt einen Heimerfolg an +++

Wetter. Der VfB Wetter ist in der Fußball-Gruppenliga bereits am Donnerstagabend (19.30 Uhr) wieder gefordert. Das Team von Jens Borawski empfängt die FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

