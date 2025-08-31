VfB Wetter gewinnt Kellerduell in der Gruppenliga

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Keinen glanzvollen, aber einen enorm wichtigen Sieg hat der VfB Wetter im Kellerduell der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg davongetragen. Bei der nach wie vor punktlosen SG Naunheim/Niedergirmes feierte der VfB seinen ersten Saison-Dreier im sechsten Pflichtspiel und setzte sich knapp mit 1:0 durch. Mit den drei Zählern verlassen die Wetteraner zumindest vorerst den direkten Abstiegsbereich.