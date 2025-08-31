 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
Tom Fischer (r.) vom VfB Wetter behält in der Fußball-Gruppenliga gegen die SG Naunheim/Niedergirmes die Nerven. (Archivfoto) © Jens Schmidt
VfB Wetter gewinnt Kellerduell in der Gruppenliga

Teaser GL GI/MR: +++ Gegen die noch punktlose SG Naunheim/Niedergirmes genügt dem VfB Wetter in der Fußball-Gruppenliga ein Tor, um den ersten Sieg der noch jungen Saison einzutüten +++

Wetzlar. Keinen glanzvollen, aber einen enorm wichtigen Sieg hat der VfB Wetter im Kellerduell der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg davongetragen. Bei der nach wie vor punktlosen SG Naunheim/Niedergirmes feierte der VfB seinen ersten Saison-Dreier im sechsten Pflichtspiel und setzte sich knapp mit 1:0 durch. Mit den drei Zählern verlassen die Wetteraner zumindest vorerst den direkten Abstiegsbereich.

