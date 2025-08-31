VfB Wetter gewinnt Kellerduell in der Gruppenliga

Wetzlar. Keinen glanzvollen, aber einen enorm wichtigen Sieg hat der VfB Wetter im Kellerduell der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg davongetragen. Bei der nach wie vor punktlosen SG Naunheim/Niedergirmes feierte der VfB seinen ersten Saison-Dreier im sechsten Pflichtspiel und setzte sich knapp mit 1:0 durch. Mit den drei Zählern verlassen die Wetteraner zumindest vorerst den direkten Abstiegsbereich.