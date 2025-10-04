Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
– Foto: Stefan Tschersich
VfB Wetter erlebt einen Abend zum Vergessen
Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist legt im Heimspiel gegen einen Aufsteiger los wie die Feuerwehr, versteht dann aber die Welt nicht mehr. Die Gründe für die Niederlage +++
Wetter . In der Fußball-Gruppenliga hat der VfB Wetter dafür gesorgt, dass Aufsteiger FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod der zweite Saisonsieg gelungen ist. Beim 3:2 führten die Gallusstädter bereits zur Halbzeit mit 3:0, aber mussten am Ende dennoch zittern.