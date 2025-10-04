 2025-10-02T08:44:29.515Z

VfB Wetter erlebt einen Abend zum Vergessen

Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist legt im Heimspiel gegen einen Aufsteiger los wie die Feuerwehr, versteht dann aber die Welt nicht mehr. Die Gründe für die Niederlage +++

Wetter . In der Fußball-Gruppenliga hat der VfB Wetter dafür gesorgt, dass Aufsteiger FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod der zweite Saisonsieg gelungen ist. Beim 3:2 führten die Gallusstädter bereits zur Halbzeit mit 3:0, aber mussten am Ende dennoch zittern.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

