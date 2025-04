VfB Westend verlängert mit Trainer Sascha Vermeerbergen

Wiesbaden. Beim B-Ligisten VfB Westend sind derweil die Weichen für die neue Saison bereits gestellt. Sascha Vermeerbergen coacht den VFB auch in der kommenden Runde. „Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit und hoffen, dass wir gemeinsam langfristig etwas aufbauen können. Wir freuen uns auf die neue Saison“, erklärt Westends Michael Fritzsche die Entscheidung.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Die Zweite in der C-Liga übergibt Dennis Weis an Robin Tresbach. Weis sucht in der B-Liga als Trainer der FTW-Zweiten eine neue Herausforderung. Defensiv-Routinier Tresbach kommt damit zu seiner ersten Trainerstation.