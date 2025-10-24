VfB Westend präsentiert alten Bekannten

"Er war sofort frei, sofort verfügbar und sofort begeistert", ging laut Michael Fritzsche alles sehr schnell. Vemeerbergen war erst am Sonntag zurückgetreten, am vergangenen Mittwoch leitete di Lorenzo nun schon sein erstes Training. "Ich hatte am Mittwoch direkt meine Vorstellung und mein erstes Training. Ich kenne noch viele der Jungs. Es sind einfach super liebe Kerle. Auch drumherum ist nach wie vor alles top, ich freue mich wieder auf das Vereinsleben hier. Ich bin sehr glücklich zurück zu sein", freut sich di Lorenzo über die Rückkehr.

Di Lorenzo musste bei Anfrage nicht lange überlegen

Der Italiener war bereits von 2019 bis 2024 Westend-Coach und wurde zum Saisonende 2023/24 feierlich in eine Fußball-Pause verabschiedet. Diese hielt nur kurz an, folgte doch zum Saisonstart ein Engagement beim SV Italia, das nicht lange währen sollte: "Ich habe nur das erste Ligaspiel betreut. Danach habe ich gemerkt, dass es nicht passt. Es war dann besser, früh die Reißleine zu ziehen", berichtet di Lorenzo. Als die Anfrage von Westend kam, musste er nicht lange überlegen: "Ich hatte hier eine tolle Zeit. Ich denke, wir haben damals gemeinsam viel aufgebaut und sukzessive Erfolg gehabt. Der Verein hat mir auch ein Stück weit gefehlt." Zeit, sich wieder einzuleben, bleibt allerdings nur bedingt. Der VfB tut gut daran, mit di Lorenzo möglichst schnell wieder in die Erfolgsspur zu finden. Im Kellerduell gegen Bosna gab es jüngst eine 0:1-Niederlage, der letzte Sieg ist bereits auf den August datiert. "Unser Kader ist zu stark für den Platz, auf dem wir aktuell stehen. Wir werden da gemeinsam wieder rauskommen", kündigt der Rückkehrer an.