– Foto: Negüzel Topspiele

VfB Waltrop: U17-Bundesliga in Reichweite und nun auch realisierbar? Die B-Junioren des VfB Waltrop spielten schon in der vorigen Saison eine sehr gute Rolle in der Westfalenliga. Das Ticket zur Bundesliga war zum Greifen nahe.

Aus verschiedenen Gründen, insbesondere die Voraussetzung Naturrasenplatz, verzichtete der VfB Waltrop auf die Beantragung der U17-Bundesliga-Lizenz. Dieses Jahr sollen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um den Aufstieg nicht nur in sportlicher Hinsicht zu realisieren.

Nach der Hinrunde beträgt der Vorsprung fünf Punkte vor dem SV Lippstadt 08. Die sich sonst in der oberen Tabellenhälfte befindlichen U16-Mannschaften vom BV Borussia Dortmund, VfL Bochum, FC Schalke 04 und SC Paderborn 07 sind nicht aufstiegsberechtigt, da bereits die jeweilige U17 in der Bundesliga spielt. Waltrop (oder auch Lippstadt) benötigen aber unbedingt einen Platz unter den Top 4. Platz 5 hinter den U16-Mannschaften würde nicht mehr zum Aufstieg berechtigen. >>> zur aktuellen Tabelle der B-Junioren-Westfalenliga Das Hauptproblem bei den Anforderungen ist weiterhin, dass die Bundesliga-Spiele auf einem Naturrasenplatz ausgetragen werden müssen – nur als Ausweichplatz könnte auf Kunstrasen gekickt werden. In Waltrop steht ein entsprechender Naturrasenplatz nicht zur Verfügung. „Uns widerstrebte es, dass die höchstspielende Mannschaft in unserem Verein, aber auch im gesamten Kreis im Junioren- und Männerbereich, irgendwo außerhalb spielen würde", erklärt Breimann gegenüber der Lokalpresse "Waltroper Zeitung" bezüglich der vergangenen Saison und gibt an, dass nun ein Umdenken erfolgt: "Irgendwann müssen wir Farbe bekennen. Wir können nicht wieder einer erfolgreichen Mannschaft sagen, dass sie nur noch ‚just for fun‘ spielt.“