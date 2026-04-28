VfB Waldshut trennt sich von Trainer Holger Kostenbader

Holger Kostenbader

Der VfB Waldshut hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Holger Kostenbader getrennt. "Ausschlaggebend für diese Entscheidung sind vor allem die sportlichen Entwicklungen der vergangenen Wochen. Die Ergebnisse der letzten Spiele blieben leider deutlich hinter den Erwartungen zurück, und eine nachhaltige Trendwende war einfach nicht erkennbar", teilte der Tabellen-14. der Kreisliga A Ost mit. "Besonders das Spiel gegen den SC Lauchringen hat gezeigt, dass auf dem Spielfeld ein klares Konzept nicht vorhanden war, die Mannschaft hat teilweise schwer verunsichert gewirkt und schaffte es nicht, an ihr wahres Potential zu gelangen", so der VfB weiter.

"Wir wollen in dieser Situation nichts unversucht lassen, einen weiteren Abstieg zu vermeiden. Der Appell geht absolut an die Mannschaft, in den verbleibenden sieben Spielen der Saison eine konzentrierte Leistung abzurufen und den entsprechenden Ehrgeiz an den Tag zu legen, um unsere Ziele zu erreichen. Wir betreiben Wettkampfsport und haben gegenüber unseren Partnern, Sponsoren, Mitgliedern, Fans und Freunden eine entsprechende Verpflichtung. Aufgeben ist absolut keine Option. Wer jetzt nicht mitzieht, der hat nicht verstanden, um was es beim VfB Waldshut geht", schreibt der Verein. "Bis auf Weiteres wird das Training von einer internen Lösung mit Vesel Alidemaj und Peter Nyffenegger übernommen."