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VfB verliert Nationaltorhüter
Steven Mensah sucht für seine weitere Entwicklung mehr Spielpraxis
Der VfB Oldenburg und Steven Mensah gehen nach der Saison getrennte Wege. Der 23-jährige Torhüter wird den Regionalligisten verlassen, um sich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen.
Ausschlaggebend für den Wechselwunsch ist vor allem der Wunsch nach regelmäßiger Spielpraxis. Mit Blick auf seine weitere Entwicklung und seine Perspektiven in der Togo national football team möchte Mensah künftig häufiger zwischen den Pfosten stehen.
Dank für Einsatz und Teamgeist
Beim VfB bedauert man den Abschied des Schlussmanns, zeigt jedoch Verständnis für seine Entscheidung. Geschäftsführer Sebastian Schachten würdigt Mensah nicht nur als zuverlässigen Torhüter, sondern auch als wichtigen Charakter innerhalb der Mannschaft.
Der Verein bedankt sich für seinen Einsatz im Trikot der Blauen und wünscht dem 23-Jährigen für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Weg viel Erfolg.