VfB verliert Nationaltorhüter

Ausschlaggebend für den Wechselwunsch ist vor allem der Wunsch nach regelmäßiger Spielpraxis. Mit Blick auf seine weitere Entwicklung und seine Perspektiven in der Togo national football team möchte Mensah künftig häufiger zwischen den Pfosten stehen.

Dank für Einsatz und Teamgeist

Beim VfB bedauert man den Abschied des Schlussmanns, zeigt jedoch Verständnis für seine Entscheidung. Geschäftsführer Sebastian Schachten würdigt Mensah nicht nur als zuverlässigen Torhüter, sondern auch als wichtigen Charakter innerhalb der Mannschaft.