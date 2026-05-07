VfB Vacha feiert verdienten Heimsieg

VACHA. Im heimischen Stadion in Vacha zeigten die B-Junioren des VfB 1919 Vacha eine beeindruckende Leistung gegen den ZFC Meuselwitz. Mit einem hochverdienten 4:2-Sieg festigte die Mannschaft ihre Position in der Verbandsliga und begeisterte die Zuschauer mit spielerischer Dominanz.

Von der ersten Sekunde an ließen die Jungs keinen Zweifel daran, wer der Herr im Haus ist. Der VfB agierte mit einer reifen Spielanlage und war technisch deutlich überlegen. Der Ball lief gut durch die eigenen Reihen, wodurch man sich eine Vielzahl hochkarätiger Torchancen erarbeitete.

Trotz der klaren Feldvorteile blieb ein Manko: die Chancenverwertung. Eigentlich hätte der VfB den Sack bereits in der ersten Halbzeit endgültig zumachen müssen. Dennoch sorgten Jacob Schwierske (28.) und Yurii Patrakov (40.) für eine hochverdiente 2:0-Pausenführung.

Moral bewiesen nach kurzem Schock

Direkt nach dem Seitenwechsel legte Jean Luca Volkemer (44.) nach und erhöhte auf 3:0. Das Spiel schien entschieden, doch wie aus dem Nichts kam der ZFC Meuselwitz durch einen schnellen Doppelschlag zurück.

Die Vachaer Jungs ließen sich von dieser kurzen Drangphase der Gäste jedoch nicht beirren. Die Mannschaft bewahrte die Ruhe, blieb ihrer Linie treu und setzte in der 75. Minute durch Franz Döll den Schlusspunkt zum 4:2. Ein großes Lob gilt der gesamten Truppe für diese starke moralische Reaktion.

Fazit

Ein überzeugender Auftritt, der Lust auf mehr macht. Mit diesem Selbstvertrauen blicken wir auf die nächsten Aufgaben und bedanken uns bei allen Fans für die lautstarke Unterstützung am Spielfeldrand.

Torschützen für den VfB:

• 1:0 Jacob Schwierske (28. Min)

• 2:0 Yurii Patrakov (40. Min)

• 3:0 Jean Luca Volkemer (44. Min)

• 4:2 Franz Döll (75. Min)