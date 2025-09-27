VfB unterliegt gegen Erkner

Erkner präsentierte sich als der erwartet unbequeme Gegner, holt nicht unverdient die Punkte und die Hohenleipischer mussten einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Die Gäste spielten stark gegen den Ball und die Führung vom Punkt Mitte der ersten Hälfte passte in ihr Konzept. Hohenleipisch, im ersten Abschnitt spielerisch durchaus ansprechend, aber ohne zwingende Chancen, konnte sich nach dem Wechsel nicht entscheidend steigern und brachte die FV-Defensive samt Keeper kaum in echte Bedrängnis.
Der läuferische und kämpferische Aufwand der VfB-Elf blieb unbelohnt und mit einem klasse ausgespielten Konter samt sehenswertem Abschluss zum Endstand machte Erkner seinen zweiten Dreier perfekt, erneut auf des Gegners Platz.
Allein zwei Szenen in der Schlussminute und der Nachspielzeit machten ein Manko im VfB-Spiel an diesem Nachmittag deutlich, als erst aus acht Metern die Kugel direkt auf den Keeper geschossen wurde und wenig später eine Flanke zentral und freistehend über den Stürmerscheitel rutschte.
In den vorausgegangenen neunzig Minuten fanden die Platzherren nur phasenweise zu ihrem Spiel. Das Pressing der Gäste provozierte zu viele leichte Abspielfehler der Hohenleipischer. Die hatten freilich viel Ballbesitz, blieben in der Gefahrenzone aber immer wieder in der gut sortierten FV-Abwehr hängen.
Zu selten wurde es wirklich gefährlich, wie bei Krauses Rettungstat kurz vor der Linie nach Kniesche-Schuss von links (16.). Der Hohenleipischer Angreifer kam in der VfB-Drangphase Ende der ersten Hälfte gleich dreimal nacheinander zum Abschluss, blieb aber an diesem Tag insgesamt auch glücklos. Zudem pflückte Erkners Keeper ein ums andere Mal hohe Bälle locker herunter und reagierte auch nach den beiden besten VfB-Angriffen (39., 43.) vor der Pause stark.
Erkner kam in Durchgang eins kaum zu Abschlüssen, lag aber durch einen vom auffälligen Dangla Cortez verwandelten Foulelfmeter ab der zwanzigsten Minute vorn.
Der Auftakt nach Wiederbeginn weckte Hoffnung bei den Gastgebern, denn Felix Kniesche spielte sich sehenswert an das Fünfmeter-Eck, scheiterte jedoch erneut am FV-Schlussmann (47.). Im Anschluss rannten die Einheimischen unermüdlich an und drückten spätestens ab der Schlussviertelstunde ordentlich auf den Ausgleich in diesem inzwischen von vielen Unterbrechungen gekennzeichneten Spiel. Dem VfB rannte ein wenig die Zeit weg und mit dem anfangs beschriebenen FV-Konter (84.) war die Partie im Grunde entschieden.
Die Hohenleipischer gaben gegen die alles reinwerfenden Erkneraner bis in die lange Nachspielzeit nie auf, blieben am Ende aber erstmals in dieser Saison ohne eigenen Treffer, büßten Rang vier ein und sind nun Sechster.