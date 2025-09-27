VfB unterliegt gegen Erkner

VfB-Spieler Stanley Ott schlägt den Ball vor Felix Reichelt nach vorn. Links Simba Hauff (Nr. 13) und Bodo Zeiler (15). – Foto: Frank Thiemig

Erkner präsentierte sich als der erwartet unbequeme Gegner, holt nicht unverdient die Punkte und die Hohenleipischer mussten einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Die Gäste spielten stark gegen den Ball und die Führung vom Punkt Mitte der ersten Hälfte passte in ihr Konzept. Hohenleipisch, im ersten Abschnitt spielerisch durchaus ansprechend, aber ohne zwingende Chancen, konnte sich nach dem Wechsel nicht entscheidend steigern und brachte die FV-Defensive samt Keeper kaum in echte Bedrängnis. Der läuferische und kämpferische Aufwand der VfB-Elf blieb unbelohnt und mit einem klasse ausgespielten Konter samt sehenswertem Abschluss zum Endstand machte Erkner seinen zweiten Dreier perfekt, erneut auf des Gegners Platz.

Allein zwei Szenen in der Schlussminute und der Nachspielzeit machten ein Manko im VfB-Spiel an diesem Nachmittag deutlich, als erst aus acht Metern die Kugel direkt auf den Keeper geschossen wurde und wenig später eine Flanke zentral und freistehend über den Stürmerscheitel rutschte. In den vorausgegangenen neunzig Minuten fanden die Platzherren nur phasenweise zu ihrem Spiel. Das Pressing der Gäste provozierte zu viele leichte Abspielfehler der Hohenleipischer. Die hatten freilich viel Ballbesitz, blieben in der Gefahrenzone aber immer wieder in der gut sortierten FV-Abwehr hängen.