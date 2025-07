VfB Unterliederbach will neu angreifen

Gleich vier davon kommen von der SG Hoechst, die sich freiwillig in die A-Liga zurückgezogen hat. Barkan Aksu, Marco Silveira, Kevin Ali und Justin Matthews waren immerhin allesamt Stammspieler in Hoechst - Matthews und Aksu erzielten zusammen 53 Tore in der abgelaufenen Saison. Ferner komplettieren Caner Yesil (Alemannia Nied), Bruder von Trainer Celal, Ilias Khalili, David Rodriguez (beide FSC Eschborn), Robel Moges (TuRa Niederhöchstadt), Edmond Latifii (Germania Okriftel) und Natay Gizaw (KSV Klein-Karben U19) den 26-Mann-Kader des VfB. "Wir wollten die Kaderbreite vergrößern, natürlich will man da auch Qualität reinbringen", erklärt Barnes. Der nun nicht mehr spielen werde, sich nur noch auf seine Aufgaben als Sportlicher Leiter konzentrieren wird - die Verletzung am Fuß sei zu schwerwiegend. 21 Torbeteiligungen steuerte der 40-Jährige in der abgelaufenen Saison immerhin bei.

Trotz breiterem Kader Harmonie beibehalten