VfB Unterliederbach: Tabellenführung verteidigen hat oberste Priorität

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der VfB Unterliederbach. Zum Gruppenligisten hat uns Patrick Barnes, sportlicher Leiter der Unterliederbacher, folgende Informationen übermittelt.
Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?
"Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist gut. Wir stehen tabellarisch mit vier Punkten Vorsprung vor dem FC Eddersheim II sehr gut da und können mit dem bisherigen Verlauf zufrieden sein."
Was lief gut und was lief schlecht?
"Unsere Punkteausbeute war bislang sehr ordentlich. Weniger zufrieden sind wir allerdings mit der Anzahl der Gegentreffer, hier sehen wir noch Verbesserungspotenzial."
Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?
"Uns verlassen werden Ilias Khalili, Antwan Bonilla, Mike de Sousa und Kevin Ali. Neu zur Mannschaft stoßen werden Patryk Kuras und Ogulcan Türkmen, beide vom SV Zeilsheim."
Was sind die Ziele für die Rückrunde?
"Unser Ziel ist es, den ersten Platz zu behaupten und somit auch den Aufstieg in die Verbandsliga."
Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?
"Die Meisterschaft wird sich meiner Einschätzung nach zwischen Niederhöchstadt, Eddersheim und Unterliederbach entscheiden. Im Abstiegskampf ist dagegen noch alles offen: Zwischen Platz 9 und 16 liegen lediglich sechs Punkte, daher möchte ich mich nicht auf konkrete Absteiger festlegen."
