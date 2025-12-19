VfB Unterliederbach: Tabellenführung verteidigen hat oberste Priorität

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der VfB Unterliederbach. Zum Gruppenligisten hat uns Patrick Barnes, sportlicher Leiter der Unterliederbacher, folgende Informationen übermittelt.