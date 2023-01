VFB Unterliederbach gewinnt Offensiv-Cup Nach Sieg im Sulzbacher Hallenturnier fährt der VfB den zweiten Pokal in Folge ein

Kriftel. Der VfB Unterliederbach ist der Sieger des 35. Offensiv-Cup. Mit ihrem insgesamt neunten Turniersieg ist der VfB wieder alleiniger Rekord-Sieger vor Eddersheim mit acht Siegen. In der vollen Kreissporthalle in Kriftel setzte sich Thomas Gräfs Team gegen die anderen elf Kontrahenten in einem sehr fairen Turnier durch.

Das Turnier kam auch dem guten Zweck zugute, da der komplette Veranstaltungserlös an die LEBERECHT-Stiftung, die sich für behinderten und benachteiligten Kindern im Großraum Frankfurt stark macht, gespendet wird.



Zum Turnierstart gab es zunächst einen Dämpfer. In einer Gruppe mit der TuS Hornau und C.R.E.U Höchst verlor Unterliederbach das erste Gruppenspiel gegen starke Hornauer mit 4:1. Doch durch den 10:0 Kantersieg gegen Höchst im zweiten Spiel wurde das Ticket für das Viertelfinale doch noch gelöst. Im Viertelfinale musste der VfB gegen Verbandsligist SV Zeilsheim antreten. Mit einem knappen 2:1 Erfolg zog er ins Halbfinale ein. Dort traf er auf Hessenligist und Titelverteidiger FC Eddersheim. Die hochklassige Hallenpartie fand nach regulärer Spielzeit keinen Sieger. Somit musste er im Elfmeterschießen ermittelt werden, in dem sich der VfB durchsetze und ins Finale einzog. Im Finale kam es dann zum Derby zwischen dem VfB Unterliederbach und der SG Oberliederbach, die sich zuvor im Viertelfinale mit 4:2 gegen Germania Okriftel und danach im Halbfinale mit 1:0 gegen Nassau Diedenbergen durchgesetzt hatten. Nachdem der VfB mit 2:0 in Führung gegangen war, kam die SG kurz vor Schluss noch auf 2:1 heran. Doch im direkten Gegenzug stellte Unterliederbach den alten Abstand wieder her. Danach wurde abgepfiffen und Unterliederbach sichert sich zum neunten Mal den Pokal. Eddersheim belegt nach dem Sieg im Spiel um Platz drei den dritten Platz.



Damit gewinnt der VfB nach dem Sieg im Sulzbacher Hallenturnier vergangenes Wochenende auch das zweite große Hallenturnier. Auch den Torschützenkönig des Turniers stellte der VfB mit Dominik Ortega Tapia.