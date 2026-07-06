VfB Unterliederbach: Gekommen, um zu bleiben

Der VfB Unterliederbach will in der Verbandsliga den Klassenerhalt schaffen. – Foto: Muntermann

Frankfurt. Gekommen, um zu bleiben: Der VfB Unterliederbach hat es nach nach über einem Jahrzehnt der Abstinenz geschafft, wieder in die Verbandsliga zurückzukehren. Elf Saisons in Serie spielte der VfB siebtklassig, kam dabei bis auf eine Ausnahme immer unter die Top Sieben der Gruppenliga. Nun gelang als eines der favorisierten Teams auch der Titel. Nun will der VfB den Klassenerhalt schaffen. "Wir wollen mit dem Abstiegskampf möglichst nichts zu tun haben und uns in der Verbandsliga etablieren", sagt der sportliche Leiter, Patrick Barnes. Dafür wurde der Meisterkader punktuell verstärkt.

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Fokus legte der sportliche Leiter dabei auf Jugend und Ehrgeiz. "Kein Spieler ist älter als 22. Das könnte gut passen", erzählt Barnes. Neue Nummer Eins könnte Jannis Lucht werden, der vom FC Eddersheim II nach Unterliederbach kommt. Die Stelle zwischen den Pfosten wird durch das Karriereende von Patrick Rühl, der als Torwart-Trainer im Staff bleibt, frei. Auch im Trainerteam rund um Erfolgstrainer Celal Yesil gibt es eine Veränderung: Der im Team beliebte Umut Türkmen schafft es aus zeitlichen Gründen nicht mehr. Neu dabei ist dafür Mo Almalqui, ein alter Bekannter von Barnes, der auch die Verbandsliga aus seinem Engagement bei Germania Okriftel gut kennt. "Wir sind zusammen aufgewachsen", erläutert Barnes. Als schwerster Verlust dürfte der Abgang von Kreativspieler Barkan Aksu wiegen, der nach Okriftel geht und in der Vorsaison aufgrund seiner Leistungsdaten der "FuPa-Überflieger der Gruppenliga" war.