VfB- und 1860-Trainer äußern sich zu Abbruch des Landesliga-Topspiels

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos, lobte im Anschluss alle Beteiligten: „Es war natürlich schade, dass wir das Spiel schon so früh abbrechen mussten. Die Stimmung im Stadion hat gepasst, alle haben sich auf das Spiel gefreut. Jedoch war es alternativlos, auch aus Spielersicht. In dem Zusammenhang möchte ich die Kommunikation zwischen Schiedsrichterteam und den beiden Trainerteams hervorheben. Die Entscheidung wurde mit viel Respekt voreinander und im Zeichen von Fairplay getroffen."

Wolfgang Schnellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim, sagte im Nachgang der Partie: "Wir hätten gerne weitergespielt, weil wir die ersten 15 Minuten ganz gut im Spiel waren. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass der Nebel wirklich so stark war, dass der Spielabbruch berechtigt war. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das Spiel möglichst zeitnah nachholen können." Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.