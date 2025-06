VfB Uerdingen vor dem Abgrund: Ratingen gewinnt auswärts mit 3:0

Auf dem Uerdinger Aschenplatz war es das erwartete Kampfspiel, in dem sich keine der Seiten im ersten Durchgang den entscheidenden Vorteil erarbeiten konnte. Erst nach dem Seitenwechsel sollten schließlich der Knoten für die Ratinger gelöst werden. Sven Kreyer setzte sich an der Grundlinie robust durch und fand in der Mitte Ali Can Aktag, der die Ruhe behielt und gekonnt und flach zum Führungstreffer abschloss (53.). Das Momentum lag nun auf Seiten der Gäste und erneut stand Kreyer im Mittelpunkt. Im Sechzehner konnte der ehemalige Regionalligaspieler nur mit unfairen Mitteln gestoppt werden. Beim fälligen Strafstoß verlud Aktag Keeper Kevin Lehmann (56.).

In der Folge war 04/19 tendenziell dem dritten näher, als der VfB dem ersten und machte in der Schlussphase mit einem Treffer aus der Kuriositätenkiste alles klar. Zunächst knallte Dogukan Barak den Ball ohne Gegnerdruck und aufs leere Tor nur an die Latte, der Nachschuss von Osazuwa Uwas kullere in gefühlter Zeitlupe nur an den rechten Pfosten, schlussendlich drückte Tolga Celylan den Ball direkt neben dem Tor noch über die Linie (88.).