VfB Uerdingen trifft in der Relegation auf Ratingen 04/19 II

Erwartungsgemäß nicht mehr viel drin – ein Sieg mit drei Toren Unterschied hätte her gemusst – war für den VfL Tönisberg nach der Niederlage am vergangenen Sonntag in Sterkrade im abschließenden Aufstiegsspiel zur Landesliga gegen die 1. Spvg Solingen-Wald. Der Favorit aus der Klingenstadt ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und gewann nach einem perfekten Start locker mit 3:1 (3:0).

Edin Sehic (10.) und Gianluca Cirillo legten schnell vor (18.) und Habib Daff stellte noch vor der Halbzeit auf 3:0 (41.). Danach blieben den nie aufsteckenden Tönisbergern nur noch zweimal Grund zur Freude. Luke Heidrich verkürzte nach einer Ecke per Kopf (58.) und fast 500 Zuschauer waren Saisonrekord an der Schaephuysener Straße.

Ebenfalls mit hängenden Köpfen verließen die Spieler des VfB Uerdingen den Sportplatz in Pfalzdorf, weil sie durch eine 1:2 (0:1)-Niederlage bei der dortigen Alemannia auf den letzten Platz der Dreier-Entscheidungsrunde zurückgefallen sind und am Sonntag bzw. dem darauf folgenden Mittwoch gegen die 2. Mannschaft von Ratingen 04/19 um den Abstieg aus der Bezirksliga spielen.

VfB nun akut gefordert

Nach dem 1:2 der Gäste des kurz vorher eingewechselten Michele-Vincenzo Pernice nahm die Begegnung in der Schlussphase noch dramatische Züge an (88.). Dominik Saat (44.) und Jamie Caspers (78.) hatten für die Pfalzdorfer vorgelegt. Zur Freude der Daumen drückenden und spielfreien Bockumer Verantwortlichen unter den 800 Zuschauern. Sie hatten sich bisher in zwei Partien zweimal die Punkte geteilt. Daumen drücken ist jetzt auch bei TIV Nettetal angesagt, dem Viertletzten der Kreisliga A. Denn nur wenn der VfB die Liga hält, steigt auch der TIV nicht ab.

Mit den Ratingern erwarten die Uerdinger einen Kontrahenten, der in der Bezirksliga 1 noch auf den Relegationsplatz zurück fiel, weil er nach einem 4:1-Erfolg in Urdenbach am 28. Spieltag alle sechs folgenden Spiele verlor und noch vom HSV Langenfeld abgefangen wurde. Da half es auch nicht, dass mit Sven Kreyer ein zuvor lange verletzter Spieler aus dem Oberligakader mit reichlich Regionalliga-Erfahrung abgestellt wurde. Das Rückspiel kommenden Mittwoch wird auf dem Kunstrasenplatz am Götschenbeck ausgetragen. Ob der VfB am Sonntag auf Rasen oder der für alle Gegner ungeliebten Asche spielt, bleibt abzuwarten.