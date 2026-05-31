VfB Uerdingen steigt auf - Mutlu-Tor reicht in Willich

Der VfB Uerdingen darf jubeln. – Foto: Daniel Bender

Spieltag 33 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Teaser: Der Spieltag hatte eine klare Hauptgeschichte: Der VfB Uerdingen folgt Anadolu Türkspor Krefeld in die Bezirksliga, weil das 1:1 im direkten Duell bei DJK VfL Willich genügte. Erhan Mutlu brachte Uerdingen früh auf Aufstiegskurs, Jubran Nabizada glich spät aus, konnte die Entscheidung aber nicht mehr verhindern. Parallel lieferte SC Niederkrüchten eine der Überraschungen der Saison, denn der Tabellenzwölfte drehte gegen den bereits feststehenden Meister Anadolu einen 0:2-Rückstand. Zudem sammelten TSV Meerbusch III, Hülser SV, SC Schiefbahn, TuRa Brüggen II, SC Rhenania Hinsbeck und FC Hellas Krefeld wichtige Punkte in ihren jeweiligen Tabellenregionen.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Der SC Niederkrüchten hat den Meister Anadolu Türkspor Krefeld nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 geschlagen und damit ein Ergebnis geliefert, das vor allem wegen des Spielverlaufs herausragt. Zunächst sprach vieles für den Tabellenführer: Nick Falcone brachte Anadolu kurz vor der Pause in Führung (40.) und legte nach dem Seitenwechsel den zweiten Treffer nach (55.). Damit lag der Favorit auswärts mit zwei Toren vorn, ehe Niederkrüchten in der Schlussphase zurückkam.

Ausgangspunkt der Wende war Tim Peters, der binnen vier Minuten doppelt traf. Erst verkürzte Peters auf 1:2 (71.), dann stellte er den Ausgleich her (75.). Das Spiel war damit wieder offen, und Niederkrüchten nutzte den neuen Spielstand zu einer späten Entscheidung. Jan Toerschen erzielte in der 84. Minute das 3:2 und machte die Aufholjagd komplett. Für Niederkrüchten ist der Erfolg auch tabellarisch hilfreich, weil der Klub vom 13. auf den zwölften Platz springt. Anadolu bleibt trotz der Niederlage Meister und Tabellenführer, muss aber eine seltene Niederlage nach klarer Führung hinnehmen.

Der SC Rhenania Hinsbeck landete beim SC Viktoria 07 Anrath einen wichtigen Auswärtssieg im Tabellenkeller und gewann überraschend deutlich mit 4:1. Philipp Bongartz brachte die Gäste früh mit 1:0 in Führung (14.) und legte wenig später das 2:0 nach (25.). Noch vor der Pause erhöhte Fabian Preißel auf 3:0 (40.), wodurch Hinsbeck mit einem klaren Vorsprung in den zweiten Durchgang ging. Nach dem Seitenwechsel traf Oliver Nickus zum 4:0 (71.). Anrath kam durch Marvin Müller zwar noch zum 1:4 (80.), konnte das Spiel aber nicht mehr öffnen. Für Hinsbeck ist der Sieg tabellarisch enorm wichtig: Der Klub springt mit 20 Punkten auf Rang 15. Anrath bleibt Fünfter, verliert aber Boden auf den Hülser SV.

Der TSV Meerbusch III setzte sich beim VfR Krefeld-Fischeln II mit 4:2 durch, obwohl die Gäste zwischenzeitlich in Rückstand geraten waren. Andreas Lahn brachte Meerbusch früh mit 1:0 in Führung (8.), doch Carlo Honoré Heinrich drehte die Partie für Fischeln mit zwei Treffern. Erst glich er aus (15.), dann brachte er die Gastgeber mit 2:1 nach vorne (25.). Meerbusch fand noch vor der Pause zurück, weil Markus Klann zum 2:2 traf (35.). Im zweiten Durchgang entschieden die Gäste die Partie dann durch zwei späte Treffer: Sascha Müller erzielte das 3:2 (75.), Kevin Wolters stellte in der Schlussphase den 4:2-Endstand her (90.). Meerbusch bleibt zwar auf Rang 14, vergrößert mit nun 35 Punkten aber den Abstand nach unten. Fischeln bleibt mit 18 Zählern Vorletzter.

Der SC Schiefbahn entschied das Duell gegen den TSV Kaldenkirchen erst spät, gewann am Ende aber deutlich mit 3:0. Über weite Strecken blieb die Partie ohne Treffer, ehe Dennis Mertens nach 66 Minuten die Führung erzielte. Dieser Treffer veränderte den Spielstand zugunsten der Gastgeber, die in der Schlussphase konsequent nachlegten. Jens Seyferth wurde dabei zur prägenden Figur: Erst traf er zum 2:0 (82.), anschließend erzielte er mit seinem zweiten Treffer den 3:0-Endstand (88.). Schiefbahn verbessert sich auf 49 Punkte und bleibt Sechster. Kaldenkirchen steht mit 47 Zählern auf Rang acht und verliert das direkte Duell zweier Mannschaften aus dem oberen Mittelfeld, wodurch der Abstand auf Schiefbahn auf zwei Punkte anwächst.

Der FC Hellas Krefeld gewann beim SC Waldniel mit 2:1 und sammelte wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld. Perkins Amorighoye Ogbankomi brachte die Gäste in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung (26.) und erhöhte wenig später auf 2:0 (33.). Waldniel lief damit früh einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher, kam aber erst spät zum Anschluss. Alexander Stricker verkürzte in der 86. Minute auf 1:2, für eine weitere Wende blieb jedoch zu wenig Zeit. Hellas verbessert sich auf 38 Punkte und bleibt auf Rang zwölf, hat den Abstand zum unteren Bereich aber vergrößert. Waldniel steht trotz der Niederlage weiter auf Rang sieben, verpasst allerdings die Gelegenheit, näher an Schiefbahn heranzurücken.

Der Hülser SV gewann beim TSV Krefeld-Bockum II mit 2:1 und behauptete damit Rang vier. Leon Stirken brachte die Gäste per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung (16.), womit Hüls früh in eine gute Ausgangslage kam. Bockum II blieb jedoch im Spiel und glich kurz vor der Pause durch Jan-Erik Neikes zum 1:1 aus (44.). Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen, bis ein Joker den Unterschied machte: Moritz Klausmann, der in der 73. Minute gekommen war, erzielte wenig später das 2:1 (78.). Hüls steht damit bei 58 Punkten und hält den Vorsprung auf Viktoria Anrath bei drei Zählern. Bockum II bleibt mit 42 Punkten im Tabellenmittelfeld, verpasst aber die Chance, näher an die einstelligen Tabellenplätze heranzurücken.

Für den VfB Uerdingen reichte im direkten Duell bei der DJK VfL Willich ein Punkt - und genau diesen holte der Tabellenzweite. Erhan Mutlu brachte die Gäste früh mit 1:0 in Führung (15.), wodurch Willich unter Zugzwang geriet, weil nur ein Sieg die theoretische Chance auf Rang zwei weiter offengehalten hätte. Die Gastgeber blieben lange ohne Treffer, kamen in der Schlussphase aber noch einmal zurück: Jubran Nabizada erzielte in der 83. Minute das 1:1. Für Willich war dieser Ausgleich sportlich wertvoll, tabellarisch jedoch zu wenig. Uerdingen steht nach dem Remis bei 66 Punkten, verteidigt Rang zwei und steigt gemeinsam mit Meister Anadolu Türkspor Krefeld auf. Willich bleibt mit 60 Zählern Dritter und kann den Rückstand auf den zweiten Aufstiegsplatz nicht mehr entscheidend verkürzen.

TuRa Brüggen II gewann beim TuS Gellep mit 3:1 und festigte seine Position im Tabellenmittelfeld. Niklas Meißner brachte die Gäste nach 23 Minuten mit 1:0 in Führung. Direkt nach der Pause kam Gellep durch Rolf Lenzen zum 1:1 (46.), doch Brüggen antwortete sofort. Soumah Salifou stellte nur drei Minuten später auf 2:1 (49.) und brachte die Gäste erneut nach vorne. Gellep musste danach mehr investieren, fand aber keinen weiteren Treffer. In der Nachspielzeit entschied Justin Łodyga die Begegnung mit dem 3:1 endgültig (90.+3). Brüggen steht nun bei 44 Punkten und bleibt auf Rang neun. Gellep fällt mit 17 Zählern ans Tabellenende, weil Hinsbeck gewann und Fischeln trotz Niederlage weiter einen Punkt mehr hat.

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - Anadolu Türkspor Krefeld

So., 31.05.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Meerbusch III

So., 31.05.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - Hülser SV

So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Kaldenkirchen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Gellep - TuRa Brüggen II

So., 31.05.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - VfB Uerdingen

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Rhenania Hinsbeck

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Waldniel - FC Hellas Krefeld



34. Spieltag

Fr., 05.06.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Niederkrüchten

So., 07.06.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SC Schiefbahn

So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II

So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Waldniel

So., 07.06.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath

So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - VfR Krefeld-Fischeln II

So., 07.06.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TuS Gellep

So., 07.06.26 15:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: