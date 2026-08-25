VfB Uerdingen mit letztem Aufgebot: "Hart an der Grenze des Machbaren" Bezirksliga 3: CSV Marathon Krefeld dreht gegen den ersatzgeschwächten VfB Uerdingen einen frühen Rückstand und gewinnt 7:1. Samed Yesil trifft dreifach, Stefan G. Rex spricht von einem verdienten Sieg, ordnet die Partie aber auch richtig ein. von André Nückel · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Der VfB Uerdingen verliert personell angeschlagen. – Foto: Michael Zöllner

Der CSV Marathon Krefeld steht nach zwei Spieltagen an der Spitze der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3. Gegen den personell stark geschwächten VfB Uerdingen geriet die Mannschaft zunächst in Rückstand, gewann am Ende aber deutlich mit 7:1. Samed Yesil erzielte innerhalb von fünf Minuten einen Dreierpack. Uerdingens Trainer Stefan G. Rex sah trotz der Höhe auch eine starke erste Hälfte seiner Mannschaft.

VfB-Coach Rex musste allerdings mit erheblichen personellen Problemen nach Krefeld reisen. "Uns hat eine halbe Startelf im Grunde genommen gefehlt", erläuterte er. Kurzfristig sei zudem Stammtorwart Kevin Lehmann ausgefallen, sodass Sören Engelke aus der zweiten Mannschaft zwischen die Pfosten rückte. Nach dem frühen 0:1 glich Andoni Sanchez Valverde Erice in der zwölften Minute aus. Rex sah Marathon anschließend zwar mit mehr Spielanteilen, seiner Mannschaft attestierte er jedoch eine gute erste Hälfte. "Marathon macht zwar das Spiel, kommt aber eigentlich zu wenig wirklich guten Möglichkeiten", ordnete er ein.

Später Strafstoß bringt Marathon erstmals nach vorne Kurz vor der Pause kippte das Ergebnis endgültig zugunsten der Gastgeber. Daud Gergery verwandelte in der dritten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 2:1. An der Berechtigung des Strafstoßes zweifelte Rex nicht, wohl aber an der Länge der Nachspielzeit: "Der war sicherlich ein Strafstoß, aber schon vier Minuten in der Nachspielzeit für ein Spiel, wo ich nicht weiß, wofür es da vier Minuten Nachspielzeit gab." Direkt nach Wiederbeginn traf Gergery erneut und erhöhte auf 3:1 (47.). Für Rex fiel dieser Doppelschlag zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Hinzu kamen weitere personelle Rückschläge. "Wir mussten dann noch mal zwei Spieler verletzt runternehmen", berichtete der Trainer. Marcel Lüft stellte in der 55. Minute auf 4:1. Damit war der Abstand bereits deutlich, bevor Marathon in der Schlussphase noch einmal nachlegte.