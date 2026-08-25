VfB Uerdingen mit letztem Aufgebot: "Hart an der Grenze des Machbaren"

Der CSV Marathon Krefeld steht nach zwei Spieltagen an der Spitze der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3. Gegen den personell stark geschwächten VfB Uerdingen geriet die Mannschaft zunächst in Rückstand, gewann am Ende aber deutlich mit 7:1. Samed Yesil erzielte innerhalb von fünf Minuten einen Dreierpack. Uerdingens Trainer Stefan G. Rex sah trotz der Höhe auch eine starke erste Hälfte seiner Mannschaft.
VfB-Coach Rex musste allerdings mit erheblichen personellen Problemen nach Krefeld reisen. "Uns hat eine halbe Startelf im Grunde genommen gefehlt", erläuterte er. Kurzfristig sei zudem Stammtorwart Kevin Lehmann ausgefallen, sodass Sören Engelke aus der zweiten Mannschaft zwischen die Pfosten rückte.
Nach dem frühen 0:1 glich Andoni Sanchez Valverde Erice in der zwölften Minute aus. Rex sah Marathon anschließend zwar mit mehr Spielanteilen, seiner Mannschaft attestierte er jedoch eine gute erste Hälfte. "Marathon macht zwar das Spiel, kommt aber eigentlich zu wenig wirklich guten Möglichkeiten", ordnete er ein.
Kurz vor der Pause kippte das Ergebnis endgültig zugunsten der Gastgeber. Daud Gergery verwandelte in der dritten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 2:1. An der Berechtigung des Strafstoßes zweifelte Rex nicht, wohl aber an der Länge der Nachspielzeit: "Der war sicherlich ein Strafstoß, aber schon vier Minuten in der Nachspielzeit für ein Spiel, wo ich nicht weiß, wofür es da vier Minuten Nachspielzeit gab."
Direkt nach Wiederbeginn traf Gergery erneut und erhöhte auf 3:1 (47.). Für Rex fiel dieser Doppelschlag zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Hinzu kamen weitere personelle Rückschläge. "Wir mussten dann noch mal zwei Spieler verletzt runternehmen", berichtete der Trainer. Marcel Lüft stellte in der 55. Minute auf 4:1. Damit war der Abstand bereits deutlich, bevor Marathon in der Schlussphase noch einmal nachlegte.
Zum auffälligsten Spieler der Schlussphase wurde Samed Yesil. Der Angreifer erzielte in der 81. Minute das 5:1, erhöhte zwei Minuten später und verwandelte in der 86. Minute einen Foulelfmeter zum 7:1-Endstand. Innerhalb von nur fünf Minuten schnürte Yesil damit einen Dreierpack.
Marathon steht nach den Siegen gegen Anadolu Türkspor Krefeld und den VfB Uerdingen bei sechs Punkten und 11:2 Toren. Damit liegt die Mannschaft vor Thomasstadt Kempen, OSV Meerbusch und dem Rheydter SV, die ebenfalls ihre ersten beiden Partien gewonnen haben. Uerdingen bleibt nach dem spektakulären 4:4 zum Auftakt gegen Dilkrath bei einem Punkt und rutscht zunächst auf Rang 13.
Trotz des klaren Endergebnisses wollte Rex die Leistung seiner stark dezimierten Mannschaft nicht ausschließlich an den sieben Gegentoren messen. Vor allem mit den ersten 45 Minuten zeigte er sich zufrieden. "Die erste Halbzeit war von den Jungs wirklich eine ganz, ganz tolle Teamleistung", betonte der Coach.
Nach den schnellen Gegentoren zu Beginn des zweiten Durchgangs und den weiteren Ausfällen sei die Aufgabe allerdings immer schwieriger geworden. "Marathon war in der Kaderverfassung, in der wir heute waren, einfach eine Nummer zu groß. Das muss man neidlos anerkennen", bilanzierte Rex und gratulierte dem Gegner ausdrücklich zu einem "völlig verdienten Sieg".
Seiner Mannschaft rechnete er zugleich hoch an, dass sie sich trotz der schwierigen Ausgangslage nicht hängen ließ. Die Spieler hätten die Begegnung "vernünftig, sachlich und ruhig" zu Ende gebracht, obwohl der Kader aus seiner Sicht "hart an der Grenze des Machbaren" belastet gewesen sei.