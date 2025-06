VfB Uerdingen holt Top-Torjäger nach zehn Jahren zurück

Burhan Sahin kehrt zum VfB Uerdingen zurück. – Foto: VfB Uerdingen

Die Entscheidung fiel bereits Ende April, nun hat sie der VfB Uerdingen öffentlich gemacht. Burhan Sahin kehrt nach über zehn Jahren an den Rundweg zurück. Der torgefährliche Angreifer, der fast 300 Treffer in seiner FuPa-Vita hinterlegt hat, läuft in der kommenden Spielzeit mit der Nummer 52 auf. Zunächst aber drückt er seinen zukünftigen Mitspielern vom Seitenrand die Daumen, denn der VfB hat den Klassenerhalt noch nicht sicher.

Für Sahin ist es eine ganz besondere Rückkehr, denn er trifft mit Stefan G. Rex auf einen seiner ersten Trainer und Förderer. "Stefan hat mich obendrein bei Preussen Krefeld, von der A-Jugend in die Landesliga geholt und wir haben immer ein gutes Verhältnis zueinander behalten", erklärt der 36-Jährige in den Vereinsmedien. Rex ergänzt gegenüber FuPa Niederrhein: "„Ich habe Burhan schon als A-Jugendtrainer und als sein 1. Seniorentrainer im Team gehabt und freuen mich wahnsinnig, dass sich der Kreis so noch einmal schließt! Er ist noch immer ein toller Stürmer und ich weiß sehr zu schätzen, dass er sich quasi umgehend nach unserem Gespräch, für den VfB entschieden hat.“ Mit Arda Keskin, Moritz Stenhorst, Alex Haybach, Dogukan Bayrak und Tolunay Eyüpoglu trifft er beim VfB gleich auf mehrere Weggefährten. Stürmer mit Torgarantie