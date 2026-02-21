VfB Uerdingen hat Anadolu an der Spitze fest im Blick

Der VfB Uerdingen will Anadolu Türkspor unter Druck setzen. – Foto: Michael Zöllner

Da ist die Aufgabe von Anadolu-Verfolger VfB Uerdingen auf den ersten Blick erheblich leichter, denn er erwartet den SSV Strümp. Auch wenn es zwischen beiden Klubs seit Jahren eine besondere Rivalität gibt, ist der VfB mit seinem bisher 23 Mal erfolgreichen Goalgetter Burhan Sahin klar favorisiert.

Viktoria Anrath hat zuletzt die große Chance, sich im Aufstiegskampf noch nachhaltiger ins Gespräch zu bringen, durch eine unplanmäßige Niederlage verpasst. Diese Scharte gilt es nun auszuwetzen, was bei Abstiegskandidat VfR Fischeln II eigentlich möglich sein sollte. Aber Vorsicht: Die Reserve der Grün-Weißen hat, seit Trainer Thomas Eigerdt übernommen hat, dem ein oder anderen Favoriten das Fürchten gelehrt.

Gut im Geschäft bleibt der VfL Willich. Und auch gegen den TSV Meerbusch III sollte sich kaum die Frage stellen, wer beim Abpfiff die Nase vorn hat. Ganz schwach in die Rückrunde gekommen ist der TSV Kaldenkirchen. Erst deutlich beim TSV Bockum II verloren (0:4) und danach gegen Willich (0:1). Ob es da einen Zusammenhang mit dem früh bekannt gewordenen Weggang von Trainer Fabian Wiegers-Lange nach Fischeln oder mit dem großen Verletzungspech gibt, ist noch nicht beantwortet. Jetzt geht es zum abgeschlagenen TuS Gellep. Da darf sich die Frage nach dem Gewinner trotz aller Probleme aber auf keinen Fall stellen. Interessantes am Rande: Wiegers Nachfolger im Sommer wird Andreas Schwan. Der 40-Jährige arbeitete viele Jahre erfolgreich in der Landes- und Oberliga beim SC Union Nettetal. Mark Franz wird neuer Co-Trainer, Routinier Klaus Geritz bleibt Torwarttrainer.

In Lauerstellung liegt weiter der Hülser SV. Er konnte zuletzt seine Position nicht aufpolieren, weil er spielfrei war. Jetzt aber müssen die Mannen um Spielführer Lukas Schild und dem früheren Oberligaspieler Michael Enger wieder ran – bei Tura Brüggen II. Das hat gerade am heimischen Vennberg für die ein oder andere Überraschung gesorgt, was Warnung genug sein sollte.

Neuer Trainer, alte Sorgen. Auch nach der Ablösung von Sebastian Steinhauer hat der SC Rhenania Hinsbeck unter neuer Führung zweimal verloren. Jetzt geht es zum TSV Bockum II, der viel stabiler auftritt, als von vielen zu Saisonbeginn erwartet.