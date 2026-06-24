VfB U17 - Trainerteam begeistert

Wir, die U17 vom VfB Hallbergmoos-Goldach, veranstalten noch Probetrainings für den Kader der kommenden Spielzeit.
Wir bieten:
- ein junges, kompetentes Trainerteam: Julius Kleimann, Rafael Wiesinger, Jan Scheuring
- auf individuelle und mannschaftliche Entwicklung ausgelegte Förderung
- Athletiktraining
- hervorragende Rahmenbedingungen, u.a. top Plätze
- Videoanalyse mit Nutzung einer VEO-Cam
- Zusammenarbeit mit dem sportlichen Leiter der Abteilung Fußball, Anselm Küchle, und dem sportlichen Leiter Jugendfußball, Philipp Hoffmann.
- faire Chance auf die 1. Mannschaft bei guter Entwicklung und eine aufstrebende 2. Mannschaft
Wir unterstützen Dich bei Deiner Entwicklung als Persönlichkeit!
Du bist aus den Jahrgängen 2010/2011 und wir haben dein Interesse geweckt?
Dann melde dich jetzt direkt über das Kontaktformular oder unter kleimannj26@gmail.com bei Julius Kleimann!