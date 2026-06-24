VfB U17 - Trainerteam begeistert

Wir, die U17 vom VfB Hallbergmoos-Goldach, veranstalten noch Probetrainings für den Kader der kommenden Spielzeit.

Wir bieten:

- ein junges, kompetentes Trainerteam: Julius Kleimann, Rafael Wiesinger, Jan Scheuring

- auf individuelle und mannschaftliche Entwicklung ausgelegte Förderung

- Athletiktraining

- hervorragende Rahmenbedingungen, u.a. top Plätze

- Videoanalyse mit Nutzung einer VEO-Cam

- Zusammenarbeit mit dem sportlichen Leiter der Abteilung Fußball, Anselm Küchle, und dem sportlichen Leiter Jugendfußball, Philipp Hoffmann.

- faire Chance auf die 1. Mannschaft bei guter Entwicklung und eine aufstrebende 2. Mannschaft