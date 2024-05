VfB Trebbin und die SG Einheit Zepernick landen knappe Erfolge

Acht Spiele stehen in der Landesliga auf dem Programm. In der Staffel Nord gewinnt Spitzenreiter SV Altlüdersdorf beim Vorletzten FSV Babelsberg 74 mit 4:0. In der Staffel Süd setzt sich Tabellenführer BSC Preußen 07 beim FSV Union Fürstenwalde II mit 3:0 durch. Am heutigen Mittwoch landen der VfB Trebbin und die SG Einheit Zepernick in der Staffel Nord knappe Siege, während sich der SV Eintracht Alt Ruppin zu Hause klar behauptet. In der Staffel Süd feiern die SG Eintracht Peitz und der SV Döbern Heimerfolge.