VfB Trebbin: „Sehr ärgerlich, aber so ist es im Fußball“

Trainer Kay Bornemann äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Situation beim VfB Trebbin. In der Landesliga Süd blickt er auf eine Hinrunde zurück, die hinter den Erwartungen des Vereins blieb. Zudem gibt er einen Ausblick.
Enttäuschung über verpasste Punktziele
Der VfB Trebbin belegt nach 15 Spielen mit 16 Punkten den zehnten Platz. Trainer Kay Bornemann ist unzufrieden: „Wir als Team haben uns mindestens 20 Punkte in der Hinrunde als Ziel gesetzt. Dieses Ziel haben wir klar verpasst und somit sind wir auch unter unseren Erwartungen.“ Er ergänzt: „Ich persönlich finde, dass unser Tabellenplatz nicht ganz unsere Leistungen widerspiegelt. Es gab einige Spiele, in denen wir in den Schlussminuten drei Punkte aus der Hand gegeben haben. Sehr ärgerlich, aber so ist es im Fußball.“
Potenzial und Konkurrenzfähigkeit der Mannschaft
Trotz der Tabellensituation sieht der Coach spielerische Stärken. „Wenn man die knappen Ergebnisse betrachtet und sieht, wann wir die Gegentore bekommen, macht es schon deutlich, dass wir mehr Potenzial haben, als unser Tabellenplatz darstellt“, so der Trainer. Die Mannschaft konnte fast jedem Gegner Paroli bieten: „In der Regel konnten wir allen Mannschaften Paroli bieten. Nur gegen den VfB Krieschow II waren wir komplett unterlegen.“
Schieflage zwischen Offensive und Defensive
Offensiv zeigt sich das Team gefährlich, lässt aber Effizienz vermissen. „Vorne haben wir in diesem Jahr einen sehr guten ‚Touch‘, haben viele unterschiedliche Torschützen und das macht uns offensiv stark. Dennoch treffen wir vor dem Tor oft die falsche Entscheidung, um knappe Spiele vorzeitig zu entscheiden“, analysiert Kay Bornemann. Das Hauptproblem liegt jedoch hinten: „In Kombination mit unserer Defensivschwäche kostete uns das einige Punkte. Defensiv fehlt uns ganz klar der absolute Wille, unser Tor zu verteidigen.“
Fokus auf individuelle Fehler und Disziplin
Die Ansatzpunkte für die Rückrunde sind deutlich definiert. „Ganz klar unsere Defensivschwäche. Wir müssen uns individuell verbessern und Abläufe und Disziplin einhalten“, fordert der Trainer. Nur so könne man in der zweiten Saisonhälfte konstanter punkten und die Defensivschwäche abstellen.
Erschwerte Vorbereitung durch den Winter
Seit dem 13.01.2026 bereitet sich der Verein auf die Rückserie vor. „Unsere Vorbereitung läuft. Leider lässt der Winter in diesem Jahr nicht viel zu, aber wir versuchen das Beste daraus zu machen“, erklärt Kay Bornemann. Von fünf geplanten Testspielen konnten wegen witterungsbedingter Absagen erst zwei stattfinden: Ein 5:1 beim Teltower FV und ein 0:1 beim MTV Wünsdorf.
Taktische Weiterentwicklung in der Winterpause
Inhaltlich setzt der Coach auf neue Reize, um die Balance zwischen den Mannschaftsteilen zu finden. „Wir werden ein weiteres System einstudieren, um in Zukunft etwas variabler zu sein“, kündigt er an. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Abhängigkeit vom reinen offensiven „Touch“ zu verringern und defensiv stabiler zu stehen.
Ein Top-Transfer für die Zukunft
Personell gibt es positive Nachrichten, während Abgänge nicht zu verzeichnen sind. „Voller Stolz können wir verkünden, dass Bo Louis Schütze vom FSV 63 Luckenwalde zu uns wechselt. Ein absoluter ‚Top-Transfer‘ für die Zukunft“, so der Trainer. Der 18-Jährige überzeugte im ersten Test sofort mit einem Tor und einem Assist und „bringt ganz viel mit“. Bornemann dankte dem FSV 63 Luckenwalde für die „ehrliche Kommunikation und Abwicklung des Transfers“. Zudem verstärken Denny Sonnenschein und Leon Hufe den Kader, sollen aber „vorrangig aber erstmal Spielpraxis in unserer zweiten Männer sammeln“.
Einstelliger Tabellenplatz als Saisonziel
Für die Rückrunde hat der Trainer eine klare Vision. „Unser Ziel sollte sein, die 50:50-Spiele frühzeitig für uns zu entscheiden“, gibt er als Marschroute vor. Sollte dies klappen, blickt er optimistisch auf die Endplatzierung: „Gelingt uns das, sollte ein einstelliger Tabellenplatz möglich sein.“