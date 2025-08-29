VfB-Trainertrio zieht gemischte Zwischenbilanz: „Haben einen langen Weg vor uns“

Immer weiter, Jungs! Coach Andreas Giglberger sieht das Hallbergmooser Team noch nicht als Spitzenmannschaft. – Foto: Michalek

Fußball-Landesliga

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos haben einen wechselhaften Saisonstart hinter sich. So schätzen die drei neuen Trainer die Lage ein.

Hallbergmoos – Die drei neuen Trainer Andreas Giglberger (32), Andreas Kostorz (34) und Mario Mutzbauer (46) wurden beim VfB Hallbergmoos mit großen Hoffnungen empfangen. Klar war jedoch auch, dass sie nicht alles sofort zum Guten wenden können. Nach einem wechselhaften Start mit zehn Punkten aus acht Spielen zieht das Trio nun Bilanz, bevor es am Freitag (19 Uhr) gegen den FC Unterföhring weitergeht. Herr Giglberger, wie fällt Ihr Zwischenfazit aus?

Giglberger: Man muss nach acht Spielen festhalten, dass wir noch keine Spitzenmannschaft sind und einen langen Weg vor uns haben. Für uns ist das keine Überraschung. Im Training haben wir immer Intensität, aber mit einigen Partien sind wir natürlich nicht zufrieden gewesen. Wir haben viel zu viele individuelle Fehler gemacht. Die Mannschaft hat noch nicht die Konstanz eines Spitzenteams. Es braucht harte Arbeit, und wir haben Bock auf die harte Arbeit mit den Jungs.

Kein Grund, um hektisch zu werden Haben Sie sich die Aufgabe leichter vorgestellt?

Kostorz: Ich habe es mir genauso vorgestellt. Beim VfB herrscht immer eine gewisse Erwartungshaltung, was ich auch gut finde. Wir haben viele junge, hungrige Spieler dazugewonnen, dementsprechend ist es ein spannendes Projekt. Ehrlich gesagt habe ich vor der Saison nicht damit gerechnet, dass wir nach acht Spielen mit 20 Punkten dastehen und die Liga dominieren. Wir vertrauen dem Team zu 100 Prozent und arbeiten daran, endlich konstanter zu liefern. Hektisch werden wir sicher nicht.

Andreas Kostorz: „Es ist ein spannendes Projekt.“ – Foto: Verein



Giglberger: Eine wirkliche Enttäuschung war nur das Spiel gegen Wacker München und die zweite Halbzeit gegen Dornach. Du gewinnst Spiele nur mit 100 Prozent. Wir sind noch nicht so gut, dass wir mit 90 Prozent bestehen können. Bei 100 Prozent wird es für den Gegner schwer.

18 Gegentore in acht Spielen ist die Bilanz eines Absteigers. Wie kann man da gegensteuern?

Kostorz: Von den 18 Gegentoren haben wir leider viele Tore selbst verschuldet. Fehler passieren in so einem Prozess, sie müssen aber im Laufe der Saison deutlich minimiert werden. Manchmal fehlt die Konzentration, mal die nötige Geilheit, den Zweikampf zu gewinnen, und ab und an die Abgeklärtheit, sowohl bei den jungen als auch bei den erfahreneren Spielern.

Mutzbauer: Das ist ein stetiger Prozess. Vielleicht wurde die Intensität in den letzten Jahren nicht so eingefordert. Hier kommt leider nicht der Messias, der die Hand auflegt. Wichtig ist: Die Jungs sind willig, die Lernbereitschaft ist hoch.

Wenn junge Spieler nach Fehlern aus dem Team genommen werden, kann es mentale Probleme geben. Wie gehen Sie mit der Situation um?

Giglberger: Klar und deutlich. Es geht bei der Analyse nie um die Person, sondern immer um die Sache. Wir sind aber keine Trainer der alten Schule, die immer nur draufhauen. Uns ist der Mensch extrem wichtig.

Mario Mutzbauer ist von den Spielern überzeugt. – Foto: Verein