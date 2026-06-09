VfB-Top-Scorer Opara wechselt nach Töging – Saponaro ist sein Ersatz

Der neue Landesligist VfB Forstinning startet in die Saisonvorbereitung. Bei der personellen Situation hat sich jedoch einiges getändert.
Nach der Saison ist vor der Saison. Kaum sind die letzten Relegationstöne im Landkreis verklungen, steigt der frisch gebackene Fußball-Landesligist VfB Forstinning schon wieder in den Trainingsbetrieb ein. Heute um 19 Uhr empfangen Meistertrainer Gery Lösch und sein Co-Trainer Ismail Sahmurat den Kader zum Aufgalopp, nachdem zuvor schon individuelle Laufeinheiten das erste Grundgerüst schufen.
Weiterhin dabei an Bord ist mit Kapitän Nico Weismor ein enorm wichtiger Akteur. Der Defensivanker beim VfB wollte seine Fußballschuhe eigentlich mit Ablauf der letzten Saison an den Nagel hängen. Doch diverse Überredungskünste und die Euphorie nach dem Wiederaufstieg in die Landesliga stimmten den auch außerhalb des Platzes präsenten „Capo“ zur Freude von VfB-Abteilungsleiter Thomas Herndl um.
Der Forstinninger Funktionär blieb aber auch sonst nicht untätig, eine ganze Handvoll an erfahrenen Akteuren aus den Bezirksligen und einige Talente ergänzen den im Kern zusammengebliebenen Aufstiegskader. Lediglich Mike Opara, mit 17 Treffern ein wichtiger Baustein zum VfB-Aufstieg, verabschiedete sich aus dem Kreis der Stammspieler in Richtung Töging.
Mit Antonio Saponaro vom FC Aschheim angelte sich der VfB Forstinning als Ersatz allerdings einen Prädikatsstürmer mit der Empfehlung als Torschützenkönig (23 Saisontreffer) der Bezirksliga Ost. Zudem schloss sich Yazar Taskin vom TSV Zorneding dem Landesliga-Rückkehrer an und wird fortan in Forstinning für Betrieb sorgen.