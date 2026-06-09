VfB-Top-Scorer Opara wechselt nach Töging – Saponaro ist sein Ersatz

Mike Opara wechselt vom VfB Forstinning zum FC Töging. – Foto: Marc Marasescu

Der neue Landesligist VfB Forstinning startet in die Saisonvorbereitung. Bei der personellen Situation hat sich jedoch einiges getändert.

Nach der Saison ist vor der Saison. Kaum sind die letzten Relegationstöne im Landkreis verklungen, steigt der frisch gebackene Fußball-Landesligist VfB Forstinning schon wieder in den Trainingsbetrieb ein. Heute um 19 Uhr empfangen Meistertrainer Gery Lösch und sein Co-Trainer Ismail Sahmurat den Kader zum Aufgalopp, nachdem zuvor schon individuelle Laufeinheiten das erste Grundgerüst schufen.

Weiterhin dabei an Bord ist mit Kapitän Nico Weismor ein enorm wichtiger Akteur. Der Defensivanker beim VfB wollte seine Fußballschuhe eigentlich mit Ablauf der letzten Saison an den Nagel hängen. Doch diverse Überredungskünste und die Euphorie nach dem Wiederaufstieg in die Landesliga stimmten den auch außerhalb des Platzes präsenten „Capo“ zur Freude von VfB-Abteilungsleiter Thomas Herndl um.