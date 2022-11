VfB Tamm II in Torlaune

Am heutigen Sonntag war das Schlusslicht aus Merklingen zu Gast in Tamm. Nach drei sieglosen Spielen war das Ziel heute klar, die drei Punkte müssen in Tamm bleiben. Dementsprechend konzentriert und fokussiert präsentierte sich die Tammer Zweitvertretung über die gesamte Spieldauer. So ergaben sich über die gesamte Länge des Spiels eine Vielzahl von Torchancen. Beim Kantersieg der Tammer trugen sich folgende Spieler in die Torschützenliste ein. W. Gbeleguewe (3), M. Burk (2), M. Grimminger (1), T. Mathony (1), E. Öztürk (1), M. Tessari (1), D. Flöter (1) Am kommenden Sonntag ist die Tammer Mannschaft bei der Zweitvertretung von Münchingen zu Gast. Anpfiff ist um 17:30 Uhr.