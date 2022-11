VfB-Talente wollen Wende einleiten Die Hildener A-Junioren treten am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach an.

Um den Verbleib in der höchsten deutschen Jugendliga doch noch zu realisieren, müssen die A-Junioren des VfB 03 Hilden jedoch schnell die ersten Zähler einfahren. Viermal haben die Hildener in diesem Jahr noch die Möglichkeit dazu. „Drei bis sechs Punkte müssen es mindestens sein“, fordert Schütz einen energischen Endspurt in 2022. Eine gute Gelegenheit bietet sich am Sonntag (11 Uhr, Borussia-Park) in Mönchengladbach. Die Gastgeber nehmen mit sieben Zählern den ersten Abstiegsplatz ein. In den letzten vier Partien holten sie allerdings nur einen Punkt. „Sie haben momentan auch nicht das größte Selbstvertrauen und gehen mit enormen Druck in das Spiel“, wittert Schütz eine gute Chance, endlich etwas zu ernten.