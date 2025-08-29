VfB Stuttgart: Zwischen Aufstiegskandidat und Stadtderby

„Rund um 1860 herrscht eine große Euphorie, das wird auch am Samstag im ausverkauften Grünwalder zu spüren sein. Die Löwen sind klarer Aufstiegsfavorit, haben eine unfassbare Offensive. Für unsere junge Mannschaft gilt es, dagegenzuhalten und aus solchen Spielen in so einer Atmosphäre zu lernen. Wir freuen uns“, sagt Trainer Nico Willig vor dem Gastspiel beim TSV 1860 München am Samstag, um 14 Uhr im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße (Es gibt keine Gästekasse). Mit sieben Punkten sind die Sechziger sehr gut in die Liga gestartet und werden ihrer Favoritenrolle bislang gerecht. Mit Kevin Volland und Florian Niederlechner kehrten zwei Bundesligaspieler zu ihrem Heimatverein zurück, hinzu kamen einige weitere erfahrene Neuzugänge, sodass die Löwen über einen Kader verfügen, der um den Aufstieg mitspielen soll. Für zwei Spieler im Kader des VfB ist das Aufeinandertreffen mit den Münchner Löwen etwas ganz besonders. Michael Glück lief fünfeinhalb Jahre für die Sechziger auf, Mansour Ouro-Tagba sogar elf Jahre. Nach seiner gelb-roten Karte wird Lauri Penna ebenso im Kader fehlen wie die verletzten Thomas Kastanaras (Knieoperation), David Tritschler (Aufbautraining) und Abdenego Nankishi (Adduktoren). Erstmals im Kreise seiner neuen Kollegen stand Nuha Jatta beim Training am Donnerstag.

U19: Freies Wochenende