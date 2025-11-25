VfB Stuttgart: Yanik Spalt unterschreibt Vertrag

Seit Sommer 2023 trägt der Österreicher das VfB-Trikot, als er von der Akademie Vorarlberg in die U17 wechselte. In der vergangenen Spielzeit war der Linksfuß bereits fester Bestandteil der U19, in dieser Saison führt er das Team als Kapitän aufs Feld. Zu sieben Einsätzen in der DFB-Nachwuchsliga und zwei Einsätzen im DFB-Pokal der Junioren kam der 18-Jährige in dieser Saison.

Hinzu kommen vier Einsätze in der 3. Liga, zuletzt stand er im Heimspiel gegen Alemannia Aachen und bei Erzgebirge Aue in der Startelf. Auch für sein Heimatland war der gebürtige Bludenzer schon in zahlreichen Juniorennationalteams als Kapitän im Einsatz.