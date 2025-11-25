Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
VfB Stuttgart: Yanik Spalt unterschreibt Vertrag
Der Kapitän der U19 hat einen neuen Vertrag unterzeichnet und bindet sich langfristig an den VfB.
Der Weg von Yanik Spalt beim VfB Stuttgart geht weiter. Nach seinem 18. Geburtstag Anfang September hat er nun seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag gesetzt.
Seit Sommer 2023 trägt der Österreicher das VfB-Trikot, als er von der Akademie Vorarlberg in die U17 wechselte. In der vergangenen Spielzeit war der Linksfuß bereits fester Bestandteil der U19, in dieser Saison führt er das Team als Kapitän aufs Feld. Zu sieben Einsätzen in der DFB-Nachwuchsliga und zwei Einsätzen im DFB-Pokal der Junioren kam der 18-Jährige in dieser Saison.
Hinzu kommen vier Einsätze in der 3. Liga, zuletzt stand er im Heimspiel gegen Alemannia Aachen und bei Erzgebirge Aue in der Startelf. Auch für sein Heimatland war der gebürtige Bludenzer schon in zahlreichen Juniorennationalteams als Kapitän im Einsatz.
„Yanik hat innerhalb des vergangenen Halbjahres noch einmal deutlich an Tempo in seiner Entwicklung draufpacken können. Als unumstrittener Anführer in der U19 ist er inzwischen erfolgreich dabei, Anknüpfung zu unserer U21 herzustellen. Yanik weiß, was er will und wohin er will. Gleichzeitig bringt er ein hohes Maß an Lernbereitschaft und Lernfähigkeit mit ein. Der Abschluss des Lizenzspielervertrages dokumentiert jetzt sowohl die vielfältigen Qualitäten Yaniks als auch seine außergewöhnliche Entwicklung in den vergangenen Monaten. Wir freuen uns, einen Menschen und Spieler seiner Prägung in unserer Gemeinschaft zu haben“, sagt NLZ-Direktor Stephan Hildebrandt.