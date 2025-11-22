VfB Stuttgart: "Wollen gegen Bochum gestärkt zurückkommen"

Mit Heimstärke zurück in die Spur

Nach der 0:1-Niederlage gegen den SV Meppen – dem ersten Punkteverlust der laufenden Saison – mussten die VfB Frauen im anschließenden Testspiel gegen Eintracht Frankfurt II eine weitere knappe 2:3-Niederlage hinnehmen. Nun kommt es zum erstmaligen Aufeinandertreffen mit dem VfL Bochum. Die Mannschaft von Cheftrainer Heiko Gerber geht als stärkstes Heimteam der Liga in diese Partie, während Bochum zuletzt drei Ligaspiele verlor.

Der Gegner: VfL Bochum

Der VfL Bochum belegte in der vergangenen Spielzeit der 2. Frauen-Bundesliga mit 38 von 78 möglichen Punkten und 40:40 Toren den siebten Tabellenplatz. In der Vorbereitung auf die aktuelle Saison absolvierte Bochum fünf Testspiele, aus denen zwei Siege und drei Niederlagen hervorgingen. In den DFB-Pokal Play-offs mussten sich die Bochumerinnen Ligakonkurrent Viktoria Berlin mit 1:2 geschlagen geben.

Nach zehn Spieltagen steht das Team von Cheftrainerin Kyra Malinowski, die seit Juli 2022 im Amt ist, mit 14 Punkten und einem Torverhältnis von 20:16 auf Rang acht. Zu den bisherigen Erfolgen zählen unteranderem die Siege gegen den SC Sand (5:1), Turbine Potsdam (3:2) und Eintracht Frankfurt II (2:1). Beste Torschützin ist Dörthe Hoppius mit sechs Treffern.

Trainerstimmen: „Heimgefühl mit den Zuschauern ist etwas Besonderes“

„Wir haben aus dem Spiel in Meppen unsere Lehren gezogen und wollen gegen Bochum gestärkt zurückkommen. Bochum ist eine gute Mannschaft, die eine klare Struktur hat und versucht, Fußball zu spielen. Wir müssen unser Spiel auf den Platz bringen, in den Zweikämpfen gierig auftreten und im Kopf haben, dass wir diese Partie unbedingt gewinnen wollen“, sagt VfB Frauen-Cheftrainer Heiko Gerber. Mit Blick auf die Heimstärke ergänzt er: „Zuhause zu spielen ist immer ein Vorteil. Man kennt den Platz, hat keine Anreise und kann sich besser vorbereiten. Das Heimgefühl mit den Zuschauern im Rücken ist etwas Besonderes. Es wird ein intensives Spiel, aber unser Ziel ist es, den Gegner 90 Minuten lang zu beschäftigen.“

Kyra Malinowski, Cheftrainerin VfL Bochum: „Stuttgart ist direkt in der Liga angekommen. Sie haben bislang sehr gute Ergebnisse eingefahren, stehen nicht umsonst da oben in der Tabelle und gehen als Favorit in diese Partie. Nichtsdestotrotz ist es unser Ziel, in die Spur zurückzufinden, und alles reinzuwerfen, was wir haben, um etwas Zählbares mit nach Bochum zu nehmen.“

Gemeinsamer Aktionsspieltag: Deutscher Fußball setzt Zeichen für Bewerbung um UEFA Women's EURO 2029

Die Bewerbung des Deutschen Fußball-Bundes um die Ausrichtung der UEFA Women's EURO 2029 wird im Rahmen eines Aktionsspieltages am kommenden Wochenende deutlich werden, wenn bei ausgewählten Spielen der Google Pixel Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga sowie der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga der Männer und vielen Amateurvereinen zahlreiche Aktionen unter dem Motto der deutschen Bewerbung „WE29 - Together WE Rise“ stattfinden. Beim Zweitligaduell zwischen den VfB Frauen und dem VfL Bochum wird der Aktionsspieltag durch spezielle Spielführerinnenbinden und Eckfahnen sichtbar sein.

Heimspiel live im Stream

Schaltet ein und seid live dabei, wenn unsere VfB Frauen am Sonntag gegen den VfL Bochum die nächsten Punkte einfahren wollen. Die Partie wird ab 13 Uhr kostenfrei auf VfB TV, dem VfB YouTube-Kanal sowie der Plattform LEAGUES übertragen.