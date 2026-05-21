VfB Stuttgart: „Wollen etwas Großes erreichen“

Am heutigen Donnerstag reiste das Team per Flugzeug nach Berlin, anschließend stehen das Abschlusstraining im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion und das obligatorische DFB-Bankett mit beiden teilnehmenden Mannschaften an. Ein besonderer Rahmen für ein besonderes Wochenende, das seine Schatten innerhalb der Mannschaft bereits vorauswirft. Vorfreude? Anspannung? Oder gar Nervosität? „Es ist ein Mix aus allem. Durch den Sieg im wfv-Pokalfinale haben wir noch mehr Lust auf einen weiteren Titel bekommen. Die Jungs sind heiß, das spürt man in jeder Einheit. Wir sind bereit und wollen etwas Großes erreichen“, sagt U19-Trainer Tobias Rathgeb, der personell bis auf die Langzeitverletzten den gesamten Kader zur Verfügung hat.

Im Spiel wollen seine Jungs alles in die Wagschale werfen. „Wir kennen solche besonderen Spiele schon aus der vergangenen Saison in der Youth League. Es geht dabei entweder darum, die gesammelte Erfahrung auf den Platz zu bringen, oder neue Erfahrungen zu sammeln und daran zu wachsen.“ Dabei steht mit dem VfL Wolfsburg ein starker Gegner gegenüber. „Es ist eine sehr gute, kompakte Mannschaft. Wir wissen, was auf uns zukommt und haben einen entsprechenden Matchplan entwickelt.“